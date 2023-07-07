الف مليون مبروك لجميع الطلاب.. رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول برقم الجلوس او المقعد عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان مؤخرًا عن نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول من خلال موقعها الإلكتروني الذي وضعته الوزارة تسهيلًا على الطلاب ومنعًا للتكدس والازدحام، ومن خلال موقع “نتائجنا الوزاري” يستطيع الطالب الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 بسهولة، كما أن نتائج الثالث متوسط 2023 لها أهمية كبيرة؛ لأنها تحدد مستقبل ومصير الطلاب.

الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول

أكدت الوزارة أنه من المحتمل أن تنشر نتائج الطلاب في الساعات القادمة، وذلك بعد أن انتهى جميع الطلاب من أداء امتحاناتهم قبل أيام قليلة، وهذا شيء من النادر حدوثه في جميع المحافظات.

لم يتم الإعلان حتى وقتنا الحالي عن نتائج الطلاب في المحافظات.

ولكن تم إصدار كافة التفاصيل من قبل وزارة التربية والتعليم عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول.

وأوضحت بعض المصادر عن النتائج الأولية للامتحانات الخاصة بالصف الثالث المتوسط 2023 الدور الأول عن زيادة معدل النجاح، حيث بلغت نسبة النجاح في المواد الأساسية، مثل العربية، والرياضيات والعلوم حوالي 85٪ من الطلاب، بينما بلغت نسبة النجاح في التربية الفنية والتربية الرياضية حوالي 95٪.

وصرحت بعض المصادر الخاصة بالوزارة أن هذه النتائج المرتفعة قد ترجع إلى سهولة الامتحانات في هذا الدور، وانخفاض مستوى التعقيد مقارنةً بالأدوار السابقة.

رابط موقع نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول

قم بالبحث عن نتائج طلاب الثالث متوسط 2023 الدور الأول عبر الموقع الإلكتروني الذي وضعته الوزارة، وعند وصولك إلى الموقع، ستظهر لك بعض الخيارات المتنوعة، أختر نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول.

قم بتقديم مجموعة مختلفة من البيانات الشخصية في الموقع.

أكمل جميع البيانات المطلوبة.

اضغط على “عرض النتيجة”.

خطوات الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت من خلال الرابط الإلكتروني التالي https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/.

ابحث عن قسم النتائج في الموقع وقم بالنقر عليه.

اختر القسم الدراسي، والسنة الدراسية، واسم المحافظة التي تم فيها إجراء امتحانات الدراسة.

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

انقر على زر البحث.

ستظهر لك نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بالتفصيل.

من خلال إتمام جميع الخطوات السابقة يمكنك الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بسهولة ويسر.