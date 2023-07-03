عاجل ظهرت الآن .. نتائج الثانوية العامة في عدن 2023 وجميع المدن باليمن

نتائج الثانوية العامة في عدن 2023 يمكن الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية كما يمكن الاستعلام عن هذه النتيجة بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد بدلاً من الذهاب إلى المدرسة.

نتائج الثانوية العامة في عدن 2023

توجد بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في عدن وهذه الخطوات هي

يمكن للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في عدن عن طريق الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية وذلك من خلال زيارة الرابط التالي http://moe.gov.ye/

سوف تظهر العديد من الخيارات نختار منها كلمة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة.

قم بعد ذلك باختيار القسم الذي ترغب في إعلان النتيجة عنه سواء القسم العلمي أو الأدبي ومن ثم اختر العام الدراسي وهو العام الحالي وبعدها قم بالضغط على كلمة التالي

سوف يتم الانتقال إلى صفحة أخرى بها العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال اسم الطالب ورقم الجلوس في الأماكن المخصصة لهم

قم في النهاية بالضغط على كلمة استعلام

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في عدن

يتساءل الكثير من الطلاب عن موعد إعلان النتيجة والإجابة عن هذا السؤال تكون كالآتي