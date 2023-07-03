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عاجل ظهرت الآن .. نتائج الثانوية العامة في عدن 2023 وجميع المدن باليمن
نتائج الثانوية العامة في عدن 2023 يمكن الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية كما يمكن الاستعلام عن هذه النتيجة بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد بدلاً من الذهاب إلى المدرسة.
نتائج الثانوية العامة في عدن 2023
توجد بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في عدن وهذه الخطوات هي
- يمكن للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في عدن عن طريق الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية وذلك من خلال زيارة الرابط التالي http://moe.gov.ye/
- سوف تظهر العديد من الخيارات نختار منها كلمة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة.
- قم بعد ذلك باختيار القسم الذي ترغب في إعلان النتيجة عنه سواء القسم العلمي أو الأدبي ومن ثم اختر العام الدراسي وهو العام الحالي وبعدها قم بالضغط على كلمة التالي
- سوف يتم الانتقال إلى صفحة أخرى بها العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال اسم الطالب ورقم الجلوس في الأماكن المخصصة لهم
- قم في النهاية بالضغط على كلمة استعلام
موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في عدن
يتساءل الكثير من الطلاب عن موعد إعلان النتيجة والإجابة عن هذا السؤال تكون كالآتي
- قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بالإعلان عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لهذا العام لشعبة أدبي وعلمي.
- تم تحديد موعد ظهور هذه النتيجة في يوم الإثنين الموافق 26 من شهر يونيو لهذا العام.
- كما أنها حددت أن هذا الميعاد سوف يكون لإعلان النتيجة لجميع المحافظات اليمنية وذلك بعد الإعلان عن الأوائل.
- يمكن الحصول على هذه النتيجة بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.