HERE نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 بالاسم عبر موقع منظومة الامتحانات www imtihanat com وزارة التربية والتعليم الليبية

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 بالاسم، ساعات قليلة ويتم ازاحة الستار عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 بالاسم من قبل وزارة التربية والتعليم الليبية، حيث من المقرر أن يتم رفع نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 بالاسم عبر موقع منظومة الامتحانات الرسمي التابع للوزارة خلال الساعات القادمة وذلك بمجرد الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات، ليلتحق كافة الطلبة الناجحين بالمرحلة الثانوية لاستكمال مشوارهم التعليمي، واليكم رابط استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023، فتابعونا.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 بالاسم

ومن المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 بالاسم خلال مؤتمر صحفي موسع سيعقد غدا في مقر الوزارة ليتم الكشف عن نسبة النجاح في نتائج الاعدادية الليبية والتي أشارت العينات العشوائية التي تم اختيارها إلى وجود تحسن ملحوظ في درجات امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، وكشفت وزارة التربية والتعليم الليبية أن التأخير في إظهار النتائج يرجع إلى حرصها على مصلحة جميع الطلاب، وضمان حصول كل طالب على حقه، حتى ولو كانت فقط درجة واحدة، واليكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم القيد عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية:

قم بزيارة موقع منظومة الامتحانات الليبية.

قم بالضغط على نتائج الطلاب.

اضغط على ايقونة نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023.

قم بادخال رقم الجلوس ورقم القيد في المكان المخصص له.

قم بالضغط على استعلام وستظهر النتيجة على الفور بالدرجات في كل المواد.

رابط استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023

سيتم تفعيل رابط استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت ليبيا غدا الثلاثاء، عندما يتم اعتماد النتيجة رسميا من قبل السيد الوزير الدكتور موس المقريف، ليتم بعدها الاستعداد لامتحانات الدور الثاني التي ستنطلق في 9 يوليو الجاري.