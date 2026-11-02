رفض الممثل الاسكتلندي جاك لودن، في مقابلة نشرتها مجلة «بريتيش جي كيو» اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، تأكيد التقارير التي تتحدث عن خضوعه لاختبارات أداء لدور جيمس بوند، شخصية الجاسوس التي ابتكرها إيان فليمنغ. وقال إنه لا يريد أن يزيد من الضجيج حول الموضوع.

ثلاثة أسماء في السباق

تذكر التقارير ثلاثة ممثلين يُنظر فيهم لتجسيد الشخصية، هم لودن وكاليوم تيرنر وجوش أوكونور. ووصف لودن الحديث عن اسمه بأنه «مجامل جدًا».

وأضاف أن من اللطيف أن يُذكر اسمه لأي دور، لكنه لا يتابع هذا الكلام. وأثنى على زميله في مسلسل «سلو هورسز» غاري أولدمان، ووصفه بأنه لطيف، وقال إن الأمر أجمل حين يأتي من شخص مثله.

وكان أولدمان، الحائز على الأوسكار، قد قال في سبتمبر لبرنامج «ذا مورنينغ شو» الكندي إن الدور حُسم، وإنه يتمنى أن يكون من نصيب لودن. وأوضح أن القائمين على الفيلم اتخذوا قرارهم ولم يعلنوه بعد. غير أن موقع «ذا هوليوود ريبورتر» أُبلغ لاحقًا عبر مصدر بأن الاختيار لم يكن قد تم في ذلك الوقت.

اختبارات في لندن وفريق العمل

ذكر الموقع الأسبوع الماضي أن اختبارات الأداء لفيلم بوند، من إنتاج «أمازون إم جي إم ستوديوز»، ستُجرى في لندن نهاية أكتوبر. ويخرج الفيلم دوني فيلنوف، فيما يكتب السيناريو ستيفن نايت.

وأفادت شائعات بأن جاك أوكونيل كان ضمن المرشحين في البداية، لكن مصادر نفت ذلك. كما لن يخضع جاكوب إلوردي للاختبارات، رغم ما تردد في بعض التقارير.

ولاحظت المجلة أن المرأة التي اختارت لودن لدوره الأبرز في «سلو هورسز» هي نفسها من تقود البحث عن خليفة دانيال كريغ، وهي نينا غولد. وقد رُشّح لودن عن ذلك الدور، شخصية ريفر كارترايت، لجائزة الإيمي.

صمت في البيت أيضًا

زوجة لودن، الممثلة الأيرلندية سيرشا رونان المرشحة للأوسكار، التزمت الصمت بدورها حيال التكهنات. وقالت لوكالة «أسوشيتد برس» في أكتوبر إنها وزوجها يواصلان حياتهما، وإن الموضوع لا يُطرح في بيتهما.

وأضافت أن شؤون المنزل، كتنزيه الكلب وإعداد العشاء، هي ما يشغلهما.

«كبرياء وتحامل» على نتفليكس

جاءت مقابلة لودن بمناسبة فيلم «كبرياء وتحامل» المنتظر على «نتفليكس»، إذ يؤدي دور السيد دارسي، الحبيب الغامض في رواية جين أوستن. وقال إنه فوجئ بأنه كان من الخيارات الأولى لدولي ألدرتون لهذا الدور.

وأوضح أنه حين يقبل الأدوار يفكر في ما يمكنه أن يخرج به منها، وأنه لا يقنع نفسه في تسعة وتسعين بالمئة من أدواره. وأضاف أنه يستمتع بحقيقة أنه ليس الخيار الأول لمعظم الأدوار التي أداها.