اكتشف عدد من مالكي «آيفون ديو»، أول هاتف قابل للطي من آبل، أن إعداد مظهر الشاشة لا يمكن تعديله بعد انتهاء الإعداد الأولي للجهاز، وأن الطريقة الوحيدة لتغييره هي مسح الهاتف وإعداده من جديد.

خيار يُحسم مرة واحدة فقط

يختار المستخدم هذا الإعداد أثناء تهيئة الجهاز أول مرة، ثم لا يجد في الهاتف ما يتيح له العودة إليه. في الهواتف الأخرى الأمر مختلف تمامًا، إذ يمكن تغيير الاختيار الأول في أي وقت عبر الإعدادات ثم المظهر، ثم النقر على «تكبير الشاشة» (Display Zoom).

هذا الخيار غير موجود في «آيفون ديو». وبذلك يبقى المستخدم عالقًا مع ما اختاره في لحظة الإعداد الأولى، دون أي مسار بديل داخل القوائم.

مستخدم على «ريديت» أول من لاحظ النقص

أول من نبّه إلى المشكلة كان مستخدمًا على موقع «ريديت» الأسبوع الماضي. وروى عضو المنتدى المعروف باسم «earthdog» أنه تواصل مع دعم آبل، وأن مستشارًا أول هناك أبلغه بعدم وجود وسيلة لتغيير هذا الإعداد بعد الإعداد الأولي.

وبحسب كلام المستشار، فإن الحل الوحيد المتاح هو مسح الجهاز بالكامل ثم إعداده من الصفر. وهو إجراء مكلف بالوقت والجهد لمن اشترى هاتفًا جديدًا وبدأ باستخدامه فعلًا.

الخيار ما زال مفقودًا في «آي أو إس 27.2»

جرى التأكد من أن الخيار لا يزال غائبًا عن «آيفون ديو» على أحدث نسخة من النظام، وهي «آي أو إس 27.2». أي أن التحديث الأخير لم يعالج المسألة.

وتواصلت الجهة الناشرة مع آبل لسؤالها عن سبب هذا الاستبعاد الغريب، ووعدت بتحديث الخبر إذا وصلها رد.