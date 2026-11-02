حقق يوفنتوس فوزًا على نابولي بنتيجة 2-0 على أرضه مساء الأحد 1 نوفمبر 2026 ضمن منافسات الدوري الإيطالي، وسجّل هدفَي اللقاء كيريم ألايبيغوفيتش وجيريمي بوغا.

انتصار يعوّض خسارة منتصف الأسبوع

جاء الفوز بعد أيام قليلة من هزيمة يوفنتوس بنتيجة 2-0 أمام جنوى خارج ملعبه في منتصف الأسبوع. وبهذه النتيجة استعاد الفريق توازنه سريعًا.

صعد يوفنتوس إلى المركز السابع في الترتيب برصيد 17 نقطة من 10 مباريات. أما نابولي بقيادة ماسيميليانو أليغري فبقي بـ14 نقطة، في المركز الذي يلي يوفنتوس مباشرة.

بيولي: الرغبة في الفوز ظهرت بعد شوط أول مثير

حلّل ستيفانو بيولي، المدرب السابق لميلان وإنتر وفيورنتينا ولاتسيو، المباراة ضيفًا في استوديو سكاي سبورت إيطاليا بعد صافرة النهاية. ووصف الشوط الأول بأنه مثير، لكنه رأى أن يوفنتوس أظهر لاحقًا رغبة واضحة في الفوز.

واعتبر بيولي أن المباراة ستمنح اللاعبين قدرًا أكبر من الثقة. وأشار إلى أن الفريق سدّد كثيرًا من خارج المنطقة وكوفئ على ذلك.

سباليتي بين ثنائي هجومي وأجنحة بديلة

لعب يوفنتوس مؤخرًا بطريقة 3-5-2 بثنائي هجومي مكوّن من راندال كولو مواني ونيك فولتماده، بسبب إصابات عدة لاعبين مهمّين في الهجوم. ورأى بيولي أن هذا الثنائي منطقي في ظل الظروف الحالية للفريق.

وفي الشوط الثاني أشرك لوتشانو سباليتي لاعبَي الجناح جيريمي بوغا وإيدون جيغروفا. وقال بيولي إن اللعب بالأجنحة يصنع فرقًا على الأرجح، مضيفًا أن لدى يوفنتوس أجنحة كثيرة، كما رأى أن المدرب أجرى تبديلات جيدة وقرأ المباراة جيدًا.

كولو مواني يحتاج إلى اللمسة الحاسمة

توقف بيولي عند حالة كولو مواني، وقال إنه يبذل جهدًا كبيرًا حسب ما يراه، وإن ما ينقصه هو اللمسة الحاسمة. ورأى أن اللاعب يحتاج إلى دعم نفسي ومنحه الثقة، أو وضعه في مراكز مختلفة على أرض الملعب.

وأضاف أن هذا هو ما يحاول سباليتي فعله بالضبط.