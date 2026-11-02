تعادل بايرن ميونخ مع ضيفه بوروسيا دورتموند 2-2 يوم السبت على ملعب أليانز أرينا في «الكلاسيكر» ضمن الدوري الألماني، في مباراة أهدر فيها هاري كين ركلة جزاء وسجّل فابيو سيلفا هدف التعادل لدورتموند في الدقيقة 89.

كين يصنع ويهدر في ليلة الكرة الذهبية

ظهر كين، كابتن منتخب إنجلترا ورقم 9 في بايرن، قبل صافرة البداية على الشاشة العملاقة وهو يحمل كأس الكرة الذهبية. كان قد فاز بالجائزة قبل يومين من المباراة، واستقبله زملاؤه بطابور شرفي في مباراة كأس ألمانيا ضد ماغديبورغ وسط الأسبوع.

صنع كين هدفاً بتمريرة رأسية أمام المرمى لداياو أوباميكانو، وهو هدفه الثاني في مباراتين متتاليتين في البوندسليغا. بدا الهدف حاسماً حتى جاءت اللحظة الأخيرة. وكان بايرن قد تقدم في وقت سابق بعد تعادل سيرهو غيراسي الأول.

لكن كين أهدر ركلة جزاء كانت ستجعل النتيجة 2-0 بعدما ارتطمت الكرة بالعارضة، ثم أصاب القائم من مسافة قريبة كان يمكن أن تجعلها 3-1. وقبل ثلاث سنوات، سجّل كين ثلاثية في أول كلاسيكر له وفاز بايرن 4-0 في دورتموند. هذه رابع مباراة كلاسيكر له على أليانز أرينا، ولم يفز بايرن إلا في واحدة منها.

دورتموند يتحول إلى أربعة مدافعين وبيلينغهام يتألق

قدّم دورتموند أداءً قوياً بعد تحوله إلى خطة بأربعة مدافعين، مع طاقة وجرأة في الوسط. برز جوبي بيلينغهام بأفضل مباراة له منذ وصوله العام الماضي، وأُلغي له هدف في الشوط الأول بسبب تسلل كارني تشوكويميكا الذي تعثر بالحارس يوناس أوربيغ.

قال المدير الرياضي أولي بوك إن بيلينغهام «لاعب للمواعيد الكبيرة» وأثبت ذلك في المباراة. وبقي دورتموند في مركزه بعد التعادل، إذ وصل الفريقان إلى اللقاء متعادلين في النقاط في الصدارة.

إصابات تثقل كاهل بايرن قبل مواجهة أتلتيكو

يغيب مدرب بايرن فنسان كومباني بعد دخوله المستشفى مؤخراً، ويتولى مساعده آرون دانكس القيادة الفنية. وغاب عن الفريق قبل المباراة لويس دياز ومانويل نوير وجمال موسيالا.

وزادت الإصابات خلال اللقاء. أصيب إسماعيل صيباري بأربطة الكاحل بعد اصطدامه بالحارس غريغور كوبل، وخضع لعملية جراحية، ويحتاج إلى ثلاثة أشهر على الأقل للتعافي. وأصيب سيرج غنابري في أوتار الركبة ويُتوقع غيابه عدة أسابيع، فيما سقط مايكل أوليس بإصابة بدت في الركبة في الدقائق الأخيرة.

سيواجه بايرن أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع بمهاجمَين فقط: كين والمراهق لينارت كارل (18 عاماً). وكاد كارل يمنح بايرن الفوز بتسديدة من بعيد ارتطمت بعارضة الدقائق الإضافية. ومع هذا النقص، أصبح من غير المرجح أن يتمكن دانكس من إراحة كين كما كان يفعل كومباني.

نتائج أخرى وترتيب الدوري

فاز شتوتغارت على ليفركوزن 4-2 وسجّل إرمدين ديميروفيتش هدفين، وكان شتوتغارت قد خسر أربع مباريات من خمس قبل اللقاء. وفاز لايبزيغ على شالكه 2-0، وسجّل النرويجي أنتونيو نوسا هدفاً وصنع آخر، بينما لم يسجل شالكه بعد أي هدف على أرضه.

وفاز فيردر بريمن على هوفنهايم 2-0 وسجّل نيكلاس فولكروغ هدفين، ليصل إلى سبع مباريات متتالية يسجل فيها في البوندسليغا، معادلاً رقم رودي فولر من موسم 1982-83. وأعلن المدرب يورغن كلوب أن قائمة المنتخب الألماني ستصدر يوم الخميس.

يتصدر بايرن ودورتموند الترتيب بـ18 نقطة لكل منهما بعد ثماني مباريات، بفارق أهداف 19 لبايرن و8 لدورتموند، ويأتي فرايبورغ ثالثاً بـ16 نقطة. ويحتل غلادباخ المركز الأخير بأربع نقاط.