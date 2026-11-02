أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الاثنين 2 تشرين الثاني 2026، أمام جلسة مجلس الأعيان في عمّان، التزام حكومته الكامل بتنفيذ التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش، وذلك بعد أن افتتح الملك عبدالله الثاني الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة.

مضامين الخطاب وتوجيهاته للمرحلة المقبلة

قال حسان إن خطاب العرش حمل مضامين أساسية تخص الأردن وشعبه، إلى جانب توجيهات واضحة للمرحلة الحالية من عمر المجلس، ولمسار التحديث السياسي والاقتصادي. وأوضح أن الغاية من تنفيذها أن تكون مصلحة الأردن والأردنيين حاضرة في صلب كل قرار.

وشدد على أن الحكومة حريصة على ترجمة هذه التوجيهات بالتعاون مع مجلس الأمة بشقيه: الأعيان والنواب.

تعهدات الثقة بعد عامين من العمل

وأضاف رئيس الوزراء أن حكومته ملتزمة كذلك بمواصلة تنفيذ مضامين خطاب الثقة. وبيّن أنها عملت خلال العامين الماضيين على إنجاز ما تعهدت به في ذلك الخطاب، وأنها ستمضي في استكمال بقية التعهدات بعزم وثقة.

تعاون مع الأعيان ضمن الدستور

وأكد حسان حرص الحكومة على استمرار التعاون والتواصل مع أعضاء مجلس الأعيان في إطار الدستور. ورأى أن هذا التواصل يهدف إلى مناقشة مختلف القضايا والتشريعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وثمّن جهود مجلس الأعيان خلال العام الماضي، مشيرًا إلى دوره في إنجاز التشريعات العامة التي أقرها البرلمان وتجويدها.

وهنّأ رئيس الوزراء المجلس ببدء الدورة البرلمانية الجديدة، كما هنّأ رئيسه فيصل الفايز بتجديد الثقة الملكية بتعيينه رئيسًا للمجلس.