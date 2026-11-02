بلغ متوسط مدة انتظار طلبات هاتف «آيفون ديو» 89 يومًا حتى 30 أكتوبر، وفق بيانات بنك «يو بي إس» للاستثمار، أي أقل بنحو أسبوع عن الفترة السابقة، لكنها ما زالت تقارب ثلاثة أشهر.

أداة ترصد أكثر من 30 سوقًا

تستند الأرقام إلى أداة «يو بي إس إيفيدنس لاب»، التي تتابع توافر هواتف آيفون في أكثر من 30 سوقًا حول العالم.

وسجّل «آيفون 18 برو» متوسط انتظار بنحو خمسة أيام، بانخفاض ثلاثة أيام عن الأسبوع الذي سبقه. أما «برو ماكس» فبقيت مدة الانتظار له ثابتة عند نحو 18 يومًا.

ورأى البنك أن تقارير تشقق الشاشات ليست على الأرجح السبب الرئيسي وراء قِصر مدد الانتظار. غير أن الأرقام وحدها لا تكشف هل ضعف الطلب أم تحسّن المعروض.

طلبات مؤجلة إلى أواخر يناير

أُطلق «آيفون ديو» في 16 أكتوبر، وخلال دقائق من بدء البيع تأجّلت مواعيد التسليم للطلبات المسبقة إلى أواخر يناير.

ومع ذلك، حصل معظم من اصطفّوا أمام المتاجر في يوم الإطلاق على هاتف جديد. ويعزو الصحفي مارك غورمان ذلك إلى أن «آبل» خصصت نحو 80% من مخزونها الأولي من «آيفون ديو» لمتاجرها الخاصة، وبعض هذه المتاجر لم يحتفظ سوى بـ50 وحدة فقط.

ووصفت «آبل» الطلب حينها بأنه «غير عادي إطلاقًا»، وقالت إنها تعمل على تلبيته بأسرع ما يمكن. ويرجَّح بحسب التقديرات أن يتحسّن موعد التسليم المقدَّر للطلبات مع مرور الوقت.

أسعار تبدأ من 1,999 دولار

يبدأ سعر «آيفون ديو» في متجر «آبل» الأمريكي من 1,999 دولار لسعة 256 جيجابايت. ويبلغ سعر طراز 512 جيجابايت 2,199 دولارًا، فيما يصل سعر طراز 1 تيرابايت إلى 2,599 دولار.

أما الطراز الأعلى سعة، وهو 2 تيرابايت، فيُباع بـ3,199 دولار.