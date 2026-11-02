أطلقت أوبو هاتفها Find X10 في الهند مؤخرًا، وقدّمته بتحسينات واسعة في الكاميرا مقارنةً بـ Find X9 الذي صدر العام الماضي. غير أن الهاتف يأتي بسعر أعلى بكثير من سلفه، وتصل الزيادة إلى نحو 100%.

سعر يتجاوز iPhone 18 Pro في الهند

تبدأ النسخة الأساسية بسعر 1,39,000 روبية هندية، وتضم ذاكرة وصول بسعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين 256 جيجابايت. أما نسخة التخزين 512 جيجابايت فتُباع بـ 1,69,999 روبية.

هذه الأرقام تجعل هاتف iPhone 18 Pro الأحدث أرخص حاليًا من Find X10 العادي. ويضع ذلك الهاتف الجديد في مواجهة مباشرة مع iPhone 18 Pro وGalaxy S26 Ultra ضمن الفئة السعرية نفسها، وهما من الطرازات العليا لا العادية.

قفزة في دقة الكاميرا

ارتفعت دقة الكاميرا الرئيسية وكاميرا التيليفوتو إلى 200 ميجابكسل لكل منهما، وتدعمان تصوير فيديو حتى 8K. في المقابل، كانت الكاميرتان في Find X9 بدقة 50 ميجابكسل مع فيديو حتى 4K.

أما الكاميرا العريضة جدًا فبقيت بدقة 50 ميجابكسل تقريبًا كما كانت. وأُضيف حساس متعدد الأطياف بدقة 3.2 ميجابكسل ومجال رؤية أوسع، بدلًا من حساس بدقة 2 ميجابكسل في الجيل السابق. كما كبُر حساس التيليفوتو إلى 1/1.56 إنش بعدما كان 1/1.95 إنش، وهو ما يحسّن الصور في الإضاءة الضعيفة.

وارتقت كاميرا السيلفي من 32 إلى 50 ميجابكسل، بفتحة أوسع ومجال رؤية أعرض، مع دعم التركيز التلقائي وتقريب 2x في الفيديو.

تغييرات محدودة في التصميم والأداء والبطارية

يقترب التصميم من Find X9، والفارق الأبرز هو نقل فلاش LED إلى يمين وحدة الكاميرا. وتحتفظ الشاشة بقياس 6.59 إنش، لكنها تعتمد الآن تقنية LTPO بتردد تحديث 144 هرتز، مع حماية Crystal Guard على الوجهين.

يطابق معالج Dimensity 9600M عمليًا Dimensity 9500 من الداخل، فهو بتقنية 3 نانومتر من TSMC ويعتمد التهيئة نفسها للمعالج والرسوميات والاتصال. التحسينات صغيرة: محرك جدولة Dimensity مطوَّر، ووكيل جديد للكاميرا، ووحدة NPU تدعم Gemini Nano 4 وQwen 3.5 Omni 4B. ويُتوقع أن تكون الألعاب أفضل بفضل غرفة بخار أكبر.

تبلغ سعة البطارية في الاتحاد الأوروبي 7150 ملي أمبير مقابل 7025 في Find X9، بينما تحصل أسواق أخرى على بطارية أكبر بسعة 8000 ملي أمبير. وبقيت سرعات الشحن كما هي: 80 واط سلكيًا، و50 واط لاسلكيًا، و10 واط للشحن اللاسلكي العكسي. وأضاف الهاتف بلوتوث 6.2 ومنفذًا أحدث لنقل البيانات بسرعة أكبر.

مقارنة مع هواتف سامسونج وآبل

يتفوق Galaxy S26 Ultra على Find X10 بشاشة أكبر ومعالج أقوى ودعم أطول للتحديثات. وفي المقابل، يتقدم هاتف أوبو في كاميرا التيليفوتو والبطارية والشحن.

أما iPhone 18 Pro فيتفوق بمعالج أقوى ودعم برمجي أطول وفيديو أفضل، بينما يتقدم Find X10 في حجم الشاشة والبطارية وسرعة الشحن.

وخلص كاتب المقال إلى أن السعر المرتفع يصعب تبريره في السوق الهندية حاليًا، وأن التحسينات تتركز في الكاميرا. ونصح بشراء الهاتف فقط لمن تهمه الكاميرا في جهاز مدمج مع بطارية طويلة، أما غير ذلك فهواتف سامسونج وآبل بدائل ممتازة.