تعمل شركة OpenAI على دمج تبويبي «Chat» و«Work» في تجربة واحدة داخل ChatGPT، بحسب رسالة بريد إلكتروني أرسلتها الشركة إلى المستخدمين. وستُتاح التجربة الموحدة في البداية لمستخدمين محددين بهدف جمع ملاحظاتهم، ثم تُطرح على نطاق واسع.

لماذا يُدمج التبويبان

يضم تطبيق ChatGPT لسطح المكتب قسمين: ChatGPT وCodex. وفي قسم ChatGPT يوجد حالياً تبويبان منفصلان هما «Chat» و«Work». وكثرة هذه الخيارات قد تجعل المستخدم ينسى أين يعمل وأين يوجد مشروعه.

وتقول الشركة إن الدمج يتيح الانتقال من استكشاف فكرة إلى تنفيذ ChatGPT لها في مكان واحد، من دون التنقل بين واجهتين.

ما الذي سيفعله المستخدم

في التجربة الموحدة، يستطيع المستخدم إحضار ملفاته وإضافاته (plugins) إلى المحادثة نفسها. ثم يطلب من ChatGPT بناء موقع إلكتروني أو إعداد عرض تقديمي أو تنفيذ مهام على الويب. ويبقى للمستخدم أن يراجع عمل ChatGPT ويوجهه أثناء التنفيذ.

أما Codex فسيبقى تجربة منفصلة داخل تطبيق ChatGPT لسطح المكتب.

مخصص مشترك للرموز

بموجب هذا التحول، سيسحب ChatGPT وCodex الرموز (tokens) من مخصص مشترك واحد. وقالت الشركة إن هذا التغيير لن يؤثر في معظم المستخدمين.

غير أن بعض المستخدمين قد يضطرون، بحسب طريقة استخدامهم والنموذج الذي يعتمدونه، إلى الانتظار لإعادة ضبط المخصص بوتيرة أكبر.

منافسة سبقت إلى الخطوة

وكانت شركة Anthropic قد سبقت المنافسة إلى خطوة مماثلة، إذ دمجت في سبتمبر وظيفتي الدردشة والعمل التعاوني (Cowork) في Claude داخل شاشة واحدة.