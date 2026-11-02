أطلقت شركة «كانفا» اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026 تطبيق «أفينيتي» على جهاز «آيباد»، وهو تطبيق تصميم شامل يُقدَّم مجانًا. وأضافت الشركة مع هذا الإصدار «استوديو الرسم» (Sketch Studio)، المصمَّم للعمل باللمس وبقلم «آبل».

جاء الإصدار بعد إعادة إطلاق التطبيق على سطح المكتب في العام الماضي، حين دمجت «كانفا» تطبيقات «أفينيتي ديزاينر» و«فوتو» و«بابلشر»، التي كانت منفصلة سابقًا، في تطبيق واحد لأجهزة «ماك» و«ويندوز». وكانت الشركة قد وعدت بنسخة «آيباد» خلال 2026. وتقول إن نسخة سطح المكتب جذبت منذ إطلاقها أكثر من سبعة ملايين تسجيل.

أربعة استوديوهات في ملف واحد

يجمع التطبيق الرسم والرسومات المتجهة وتحرير الصور وتخطيط الصفحات في واجهة واحدة. وينتقل المستخدم بين استوديوهات الرسم والمتجهات والبكسل والتخطيط داخل ملف واحد بصيغة «.af»، ويمكن فتحه كذلك على سطح المكتب.

ويوفر «استوديو الرسم» رسمًا حرًّا بمكتبة فُرَش قابلة للتخصيص. أما ميزة «Sketch to Shapes» فتحوّل الأشكال المرسومة يدويًا إلى أشكال متجهة قابلة للتحرير.

وتشمل أدوات الصور تحرير ملفات RAW وإجراء تعديلات غير مدمِّرة. وتساعد أداة القناع (Mask Tool) على تتبّع الحواف الصعبة، مثل الشعر والفرو، باستخدام قلم «آبل». أما أدوات التخطيط فتدعم المستندات متعددة الصفحات والصفحات الرئيسية والإخراج الجاهز للطباعة.

واجهة مصمَّمة لـ«آيباد»

تؤكد «كانفا» أن الواجهة صُمّمت خصيصًا لـ«آيباد» وليست نسخة مصغّرة من تطبيق سطح المكتب. ويدعم التطبيق «آبل بنسل برو» بميزات الدوران حول المحور والضغط والتحويم، إضافة إلى الحساسية للضغط والميل.

الذكاء الاصطناعي وحده بمقابل

الأدوات الأساسية للرسم والمتجهات والصور والتخطيط مجانية للأفراد، لكنها تتطلب حسابًا مجانيًا في «كانفا». والميزات المدفوعة الوحيدة هي أدوات الذكاء الاصطناعي، وتحتاج إلى اشتراك مميز في «كانفا»، على نهج إعادة إطلاق سطح المكتب في 2025.

وتتوفر هذه الأدوات عبر «Canva AI Studio». وتضم «Generative Expand» وتكبير الصور وتقليل التشويش، إضافة إلى «Decompose Layer» الذي يقسّم الصورة المسطحة إلى طبقات قابلة للتحرير.

ميزات ناقصة عند الإطلاق

ينقص نسخة «آيباد» عند الإطلاق بعض ميزات سطح المكتب، رغم الصيغة المشتركة للملفات. ويذكر موقع «أفينيتي» من الميزات الناقصة: Books وBatch وData Merge وQuick Adjustments ولوحتي Info وScope وتسجيل الماكرو واستوديو Astrophotography. وتخطط الشركة لإضافة مزيد من الميزات مع الوقت.

التطبيق متاح على «آب ستور» كتنزيل مجاني مع مشتريات داخل التطبيق، ويتطلب «آيباد أو إس 18.0» أو أحدث.