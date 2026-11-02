تجري شركة سبيس إكس محادثات مع «بوست موبايل» لإطلاق خدمتها الخاصة للهاتف المحمول عبر هذه الشركة المنخفضة التكلفة، وفق ما ورد اليوم الاثنين 2 نوفمبر. وتشمل الصفقة المطروحة شراء سبيس إكس للشركة أو حصولها على حق الوصول إلى شبكتها.

ماسك ناقش الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة «إيكوستار»

الشركة مملوكة لإيلون ماسك، وقد ناقش بنفسه الاتفاق المحتمل في الشهر الماضي مع تشارلي إرغن، رئيس مجلس إدارة «إيكوستار»، الشركة الأم لـ«بوست موبايل». ولم ترد سبيس إكس ولا «بوست موبايل» فورًا على طلب التعليق.

وتأتي هذه المحادثات فيما تسعى سبيس إكس إلى جعل «ستارلينك» مشغّل اتصالات متنقلة «رئيسيًا».

شبكة «بوست موبايل» تعتمد على «تي-موبايل» و«إيه تي آند تي»

تعمل «بوست موبايل» حاليًا بالاعتماد على شبكتي «تي-موبايل» و«إيه تي آند تي». ولهذا السبب قد تحتاج سبيس إكس إلى إذن من هذين المشغّلين قبل أن تتمكن من إطلاق خدمتها عبر «بوست موبايل».

جهود متسارعة لبناء خدمة تجمع الأقمار الصناعية بشبكة أرضية

كثّفت سبيس إكس خلال الأشهر الأخيرة جهودها لبناء خدمتها للاتصالات المتنقلة. وستجمع هذه الخدمة بين كوكبة الأقمار الصناعية الخاصة بالاتصال مع الهواتف المحمولة وشبكة أرضية.

واشترت الشركة في العام الماضي تراخيص طيف لاسلكي من «إيكوستار». كما اشترت مؤخرًا مجموعة تراخيص طيف منخفض التردد، وقد تتيح هذه التراخيص لإشارة «ستارلينك موبايل» اختراق المباني.

وذُكر في الشهر الماضي أن سبيس إكس تجري محادثات للوصول إلى 80 ألف موقع خلوي على الأقل في الولايات المتحدة.