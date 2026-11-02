حدّثت «مايكروسوفت» اليوم، الاثنين 2 نوفمبر 2026، أربعة من تطبيقاتها لتعمل بصورة كاملة على جهاز «آيفون ديو»، وهي «وورد» و«باوربوينت» و«إكسل» و«ون نوت». وسبقها تطبيق الاتصال المرئي «زووم» الذي صدر تحديثه المتوافق مع الجهاز خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

«زووم» يعرض المحتوى المشارك على الشاشة الداخلية

بعد التحديث، صار بمقدور المستخدمين الذين يفتحون «زووم» على الشاشة الداخلية الكبيرة للجهاز رؤية المحتوى المشارك في الوقت نفسه مع بقية المشاركين في المكالمة. ومن أمثلة هذا المحتوى سطح مكتب المضيف.

تطبيقات «مايكروسوفت»: أربعة تتحدّث وواحد ينتظر

أما تطبيق «آوتلوك» من «مايكروسوفت» فكان متوافقًا مع «آيفون ديو» منذ إطلاقه، ولذلك لم يدخل ضمن تحديثات اليوم. في المقابل، لم يصدر بعدُ تحديث لتطبيق «مايكروسوفت تيمز» يجعله متوافقًا مع الجهاز.

ما الذي يفرّق التطبيق المحسّن عن غيره

تعتمد درجة التوافق على حزمة التطوير التي بُني بها التطبيق. فالتطبيقات المبنية بحزمة «آي أو إس 27.1» أو أحدث تتوافق بالكامل مع «آيفون ديو»، وتمتد لتملأ الشاشتين الخارجية والداخلية بالكامل. وفيها تظهر أشرطة الأدوات وأشرطة التبويب عموديًا أسفل شريط الحالة.

أما التطبيقات المبنية بحزمة «آي أو إس 26» أو أقدم فتعمل على الجهاز، لكنها تظهر في وسط الشاشة الداخلية وتترك على جانبيها مساحات فارغة كبيرة.

ويستطيع المستخدم التعرّف إلى التطبيقات المحسّنة من متجر التطبيقات (App Store)، إذ تحمل على الجهاز علامة «Made for iPhone Duo».