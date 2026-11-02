تتلقى هواتف سامسونج جالاكسي تحديثًا برمجيًا كل شهر، وصار بوسع مستخدمي الأجهزة الأحدث تثبيته أثناء استخدام الهاتف بلا انقطاع، بفضل ميزة التحديثات السلسة (seamless updates). وتحافظ هذه التحديثات على أمان الأجهزة وتجلب ميزات وتحسينات جديدة.

تثبيت في الخلفية بدل شاشة الانتظار

في الطريقة التقليدية، كان تثبيت التحديث يمنع المستخدم من استخدام جهازه طوال مدة التثبيت. أما مع الميزة الجديدة فيواصل الجهاز العمل على نظامه الحالي، بينما تُثبَّت النسخة المحدَّثة بشكل منفصل في الخلفية.

يستطيع المستخدم خلال ذلك مواصلة المحادثات ومشاهدة الفيديو وتصفح الإنترنت واستخدام التطبيقات. ولم تعد هناك شاشة لتقدم التثبيت يجب انتظارها قبل العودة إلى الهاتف أو الجهاز اللوحي.

قد يستغرق التثبيت نفسه وقتًا طويلًا، خصوصًا في ترقيات One UI وأندرويد الكبرى، لكن ذلك لم يعد يعطل الاستخدام.

إعادة تشغيل تؤجَّل حتى الوقت المناسب

عند اكتمال التحديث، يُطلب من المستخدم إعادة تشغيل الجهاز للانتقال إلى النظام المحدَّث. وتستغرق إعادة التشغيل وقتًا يعادل إعادة التشغيل العادية تقريبًا.

ويمكن للمستخدم تأجيل هذه الخطوة إلى لحظة مناسبة له.

الأجهزة المدعومة وتلك التي بقيت خارج الميزة

قدّمت سامسونج التحديثات السلسة أول مرة على جالاكسي A55 في عام 2024، ثم نقلتها إلى سلسلة جالاكسي S25 في عام 2025. ومنذ عام 2025 تأتي هواتف جالاكسي الرائدة الجديدة وأجهزتها اللوحية مع دعم الميزة، وكذلك بعض الأجهزة متوسطة الفئة.

وتشمل الميزة هواتف متوسطة الفئة مثل جالاكسي A36 وجالاكسي A56، والأجهزة الأحدث في هاتين السلسلتين.

في المقابل، ما زالت الهواتف الرائدة الأقدم، مثل سلسلة جالاكسي S24، تعتمد طريقة التثبيت التقليدية. ولا تكتسب هذه الأجهزة التحديثات السلسة حتى بعد الترقية إلى إصدار أحدث من One UI.

وينصح المقال من انتقل إلى جهاز جالاكسي أحدث بالتوقف عن تجاهل إشعارات التحديث، وترك التحديث الشهري يُثبَّت أثناء استخدام الهاتف، مع اختيار وقت مناسب لإعادة التشغيل.