تخطط أبل لإطلاق عدة طرازات جديدة من «ماك بوك برو» خلال العام المقبل، بينها إصدار أساسي بمعالج M7 وجيل ثانٍ من الجهاز بشاشة تعمل باللمس، وذلك بعد أسبوع من إعلانها تحديثًا واسعًا لتشكيلة أجهزة «ماك».

تشكيلة من ثلاث فئات حاليًا

كشفت الشركة الأسبوع الماضي عن جهاز «ماك بوك برو» بشاشة «OLED XDR»، ضمن التحديث الأخير. وتضم التشكيلة الحالية ثلاث فئات: الأولى بمعالج M6، والثانية بمعالجي M5 Pro وM5 Max، والثالثة بالمعالجين نفسيهما مع شاشة «OLED XDR» ولمس.

وفي الإصدار الأول من الطراز اللمسي، تفرض أبل علاوة سعرية قدرها 400 دولار مقابل إضافة اللمس وشاشة «OLED» وواجهة «Dynamic Island». أما طرازات M5 Pro وM5 Max بلا لمس فستبقى معروضة في الأسواق.

M7 يصل إلى الطراز الأساسي والعليا

سيصدر العام المقبل إصدار جديد من «ماك بوك برو» الأساسي بمعالج M7، ويعتمد التصميم الذي جاءت به الطرازات العليا المعلنة الأسبوع الماضي، أي هيكلًا أنحف وأخف وحواف شاشة أضيق.

وستطرح أبل في العام نفسه الجيل الثاني من «ماك بوك برو» بشاشة اللمس، بمعالجي M7 Pro وM7 Max. وكان قد ذُكر أن الشركة تخطط لتخطي معالجي M6 Pro وM6 Max والانتقال مباشرة إلى عائلة M7، وربما منذ النصف الأول من العام المقبل. وذُكر كذلك أن هذه العائلة مصممة أساسًا حول تطورات كبيرة في معالجة الذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه.

غورمان: دمج الفئتين قريب

يتوقع مارك غورمان أن تدمج أبل في المستقبل البعيد تشكيلة «ماك بوك برو» في فئة واحدة. ويستغرب أن تواصل الشركة تطوير نسخ بلا لمس من حواسيبها المحمولة العليا.

ويرى غورمان أن إدارة مجموعتين من «ماك بوك برو» العليا تضيف عبئًا على فرق الهندسة والتسويق والتصنيع لدى أبل. ويعتقد أن الفارق بين سعري الفئتين صغير بما يكفي ليكون الدمج قريبًا.