تخطط سامسونج لإعادة تنظيم تشكيلة تلفزيوناتها حول إمكانات الذكاء الاصطناعي، وفق ما تفيد به تقارير نُشرت في بداية نوفمبر 2026، مع تسميات مبسطة تحاكي فئات هواتفها الذكية.

ثلاث فئات بدلًا من أسماء التقنيات

تضم التشكيلة الحالية للشركة الكورية الجنوبية عدة فئات: Crystal UHD وMini LED وQLED وNeo QLED وOLED وMicro RGB وMicro LED. وتسعى سامسونج إلى التخلي عن هذه الأسماء المعقدة المبنية على التقنيات.

وبحسب التقارير، ستُقسَّم تلفزيوناتها المتميزة إلى ثلاث فئات هي AI TV Basic وAI TV Plus وAI TV Ultra. ويشبه هذا التقسيم ما تعتمده الشركة في هواتف جالاكسي S، حيث تتوزع الطرازات بين Galaxy S26 وGalaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra.

تقنيات العرض لكل فئة

ستعتمد طرازات Ultra تقنيات عرض متقدمة، منها Micro RGB وOLED. أما فئة Basic فستستخدم تقنية Mini LED.

وستبقى سلسلة Crystal UHD المعتمدة على LCD فئة منفصلة، وهي تمثل أرخص تلفزيونات سامسونج. ويُتوقع أن توقف الشركة الإنتاج الضخم لتلفزيونات QLED في 2027، لتنتقل بالكامل إلى Mini LED وMicro LED.

إيرادات من الاشتراكات وأهداف للشحنات

تتجه سامسونج، بحسب التقارير، إلى تقليل اعتماد قسم التلفزيونات على هوامش ربح الأجهزة. وتريد بدلًا من ذلك إعادة بناء إيراداتها حول اشتراكات الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وتأمل الشركة أن ترتفع شحنات تلفزيوناتها من 35 مليون وحدة في 2026 إلى أكثر من 40 مليون وحدة في 2027.

غير أن عدد المستهلكين المستعدين للدفع مقابل ميزات الذكاء الاصطناعي وخدماته يبقى غير واضح. وإذا لم تلقَ الاستراتيجية قبولًا، فقد ينقلب القرار على سامسونج بشكل كبير.