يغيب جاك غريليش عن مباراته الثالثة على التوالي مع إيفرتون، الذي يحل مساء الاثنين ضيفًا على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز بقيادة مدربه ديفيد مويز.

رحلة إلى الشمال الشرقي بلا صانع الألعاب

سافر إيفرتون إلى شمال شرق إنجلترا من دون اللاعب البالغ 31 عامًا. وبقي غريليش في مرسيسايد، حيث يعمل على لياقته البدنية في ملعب فينش فارم التدريبي التابع للنادي.

ولم يحدد مويز حتى الآن موعدًا للنظر في إعادة ضم اللاعب الدولي الإنجليزي إلى التشكيلة.

استبعاد تأديبي من مباراة كأس كاراباو

كان غريليش قد استُبعد من مباراة الدور الرابع في كأس كاراباو، التي فاز فيها إيفرتون على فريق المدرب ماتياس يايسله يوم الخميس الماضي. وجاء القرار لأسباب تأديبية، إذ تغيّب اللاعب عن التدريب دون إذن في الفترة التي سبقت اللقاء.

وكان غيابه عن المباراة التي سبقتها مختلفًا في أسبابه. فقد غاب عن خسارة إيفرتون في الدوري الممتاز أمام آرسنال بسبب المرض.

إعارة ثانية من مانشستر سيتي

عاد غريليش إلى إيفرتون هذا الصيف على سبيل إعارة ثانية من مانشستر سيتي، بعقد مجزٍ.