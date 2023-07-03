عشان تاخد أعلى عائد!! اعرف خطوات شراء شهادات بنك مصر 2023 “من هنــا”

يتساءل الكثير من المواطنين عن خطوات شراء شهادات بنك مصر 2023 فيمكنك شرائها من خلال جراء بعض الخطوات، وتتميز هذه الشهادة بالكثير من المميزات؛ حيث أنها تقوم بإعطاء فائدة تصل إلى 19% ويتم إطلاق هذه الشهادة لمن تم عمر واحد وعشرون عاماً، لكي يقوم باستثمار الأرباح التي تقوم بإصدارها كل شهر والاستفادة منها، بالإضافة إلى إمكانية أخذ قرض من خلال الشهادة.

خطوات شراء شهادات بنك مصر 2023

يمكنك شراء شهادات بنك مصر لهذا العام أون لاين بدون الذهاب إلى المقر الخاص بشراء لمعرفتها تابع الخطوات التالية:

في بداية قم بذهاب إلى بنك مصر، وأخذ بطاقة أون لاين للخدمات، سوف تجد عليها من الخلف الكود الخاص بك.

بعدها سيتطلب منك تفعيلها من خلال الاتصال أو الذهاب إلى خدمة العملاء الخاصة ببنك مصر.

بعد الانتهاء من ذلك، قم بالذهاب إلى متجر وتحميل تطبيق Bm Online، وقم بتسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم الخاص بك، وكود التعريف المتواجد في البطاقة أون لاين.

سيتطلب منك تحديد نوع الشهادة سواء أكانت ثابتة بنسبة 25٪، أو متناقصة بنسبة 22 ٪.

بعد ذلك عليك أن تقوم بتحديد قيمة الشهادة وتبدأ من 1100 إلى العدد الذي تريده.

سيتطلب منك تدوين بعض البيانات، ومن هنا يمكنك النقر على كلمة تأكيد.

شهادة بنك مصر لعام 2023

من ضمن الشهادات التي تم إطلاقها شهادة القمة؛ وتعتبر من أفضل الشهادات التي تقوم بتقديم راتب ثابت يتم صرفة في آخر الشهر، كما يمكنك من خلال هذه الشهادة الاقتراض بضمانتها، وتستطيع أخذ المبلغ المتواجد في الشهادة، أو أخذ نصفة بعد قضاء ستة أشهر من الحصول عليها.