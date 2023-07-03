مبروك النجاح.. هنا نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية moe.gov.ly

ينتظر طلاب الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 الإعلان عن النتائج، تصدرت نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 نتائج البحث على جوجل، حيث قامت وزارة التربية والتعليم الليبية بالإعلان مؤخرًا عن موعد نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 من خلال موقعها الإلكتروني الذي وضعته الوزارة تسهيلًا على الطلاب ومنعًا للتكدس والازدحام، وصرحت الوزارة أنه سيتم اعتماد النتائج الشهادة الثانوية في ليبيا 2023، وستظهر النتيجة عبر الرابط الذي وضعته الوزارة باستخدام رقم الجلوس.

موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية أن عمليات التصحيح ستبدأ قريبًا، وسيتم الإعلان عن موعد إتمام الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 الدور الأول، حيث سيتم إعلان نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية خلال شهر يوليو من خلال رابط موقع منظومة النتائج للشهادة الإعدادية بليبيا 2023.

وقام وزير التربية والتعليم في ليبيا، موسى المقريف، ومدير المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، بالإعلان عن أنه سيتم اعتماد النتائج الشهادة الثانوية في ليبيا 2023، وستظهر النتيجة عبر الرابط الذي وضعته الوزارة باستخدام رقم الجلوس.

وقد قام الوزير بالتشديد على ضرورة الانتهاء من عمليات التصحيح في وقت مبكر قبل عيد الأضحى، ليتم إعلان النتائج بعد أيام قليلة من انتهاء إجازة العيد.

ويعتبر رابط موقع منظومة الامتحانات الليبية هو أكثر الروابط الإلكترونية بحثاً الآن على محركات البحث، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا 2023 بسهولة ويسر.

خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية ليبيا 2023

هناك بعض الخطوات التي يجب أن يقوم بها الطالب لكي يحصل على نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 وهي كالتالي:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التعليم الليبية عن طريق النقر https://moe.gov.ly/

يقوم الطالب بكتابة اسمه بالصيغة الثلاثية.

يقوم الطالب بإدخال رقم جلوس الطالب.

يقوم الطالب بكتابة رقم القيد

ستظهر نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 بالتفصيل.

وبعد إتمامك لجميع الخطوات السابقة يمكنك الحصول على نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 بسهولة ويسر من خلال الرابط الإلكتروني الذي وضعته الوزارة تسهيلًا وتيسيرًا على الطلاب، ومنعًا للتكدس والازدحام الذي ينتج عنه انتشار الأمراض والأوبئة.

نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا 2023

والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم الليبية ذكرت أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 يبلغ 123,491 طالب وطالبة ويقومون بإجراء الامتحانات الخاصة بهم 8,515 موزعة على 884 لجنة، ويقوم بالمراقبة عليها حوالي 2,372 مراقب، و20,793 ملاحظ، و884 مرشد نفسي، و131 مشرف فئات خاصة، و3,536 فرد حراسة، و1,450 فرد خدمات.