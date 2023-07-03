خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع بوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg | اعرف الآن نتيجتك

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميًا عن رابط نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023، وأكدت أن النتائج ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي للوزارة بعد إعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، سيتم نشر النتائج بعد انتهاء عملية مراجعة الامتحانات وتسجيل درجات جميع المواد، وسيتمكن الطلاب من الحصول عليها مباشرة عبر الإنترنت في أسرع وقت ممكن.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

للحصول على نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 برقم الجلوس، يمكن اتباع الخطوات التالية عبر بوابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

قم بالدخول إلى الرابط الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اضغط على خانة الطالب

انقر على كلمة “نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2023”.

قم بتسجيل رقم جلوسك في امتحانات العام الدراسي 2022/2023.

انقر على كلمة “النتيجة النهائية” لعرض درجات جميع المواد بالتفاصيل.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023

موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 سيكون بعد عيد الأضحى وخلال الأسبوع الجاري، حيث من المقرر أن يتم إعلان النتائج قريبا جدا ومن المرجح أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 غد الثلاثاء الموافق 4 من شهر يوليو الجاري.

وسيتم نشر النتائج في جميع الأقسام (التجاري والصناعي والزراعي والفندقي والإعداد المهني) لطلاب في نظامي 3 سنوات أو 5 سنوات. يرجى متابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للحصول على التحديثات والمعلومات الأكثر تحديثًا بشأن تنسيق شهادة الدبلومات الفنية لعام 2023.