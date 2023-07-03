عاجل .. خطوات استخراج نتائج الدبلوم الفني 2023 للتعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي “من هنــا”
الطلاب والطالبات في مرحلة الدبلوم المهني الفني يبحثون في الوقت الحالي عن طريقة استخراج نتائج الدبلوم الفني 2023، حيث النتيجة لم يتم الإعلان عنها بعد ولكنها على وشك الظهور، وفي تقرير اليوم نوضح لكم خطوات الاطلاع على النتيجة وكيف يمكن الحصول عليها، بل وآخر أخبار النتيجة فضلًا تابعونا.
استخراج نتائج الدبلوم الفني 2023
مقرر أن يقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي باعتماد نتائج الدبلوم الفني للزراعي والصناعي والتجاري والفندقي، ومن ثم ظهور أسماء الأوائل للطلبة والطالبات، ثم ظهور باقي النتيجة على جميع الطلاب والطالبات في مختلف الشعب وبكل السنوات الدراسية، وكان من المقرر أن تظهر النتيجة اليوم، لهذا ربما تظهر اليوم أو ربما غدًا ولكن استعدوا للنتيجة من الآن.
طريقة استخراج نتائج الدبلوم الفني 2023
بعد إعلان النتائج على الطلاب والطالبات من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يمكن للجميع استخراج النتيجة، وذلك عبر الخطوات التالية:
- يتوجه الطالب إلى موقع بوابة التعليم الفني المتاحة على الشبكة لجميع الطلاب وأولياء الأمور.https://fany.emis.gov.eg/
- يقوم الطالب بتحديد المرحلة المسجل بها، هل هي زراعي أم صناعي أم تجاري أم فندقي سياحي.
- يدون الطالب رقم الجلوس الخاص به، وبعدها ينقر على استعلام.
- على الطالب أن يختار النظام هل هو ثلاث سنوات أم خمس سنوات ويختار بياناته بعناية من أجل الاستعلام عن نتيجته بشكل صحيح، علمًا بأن النتيجة غير متاحة على الموقع الآن وحال الانتهاء منها سيتم إتاحتها لكل الطلاب والطالبات بجميع الأقسام للثانوي الفني.