ظهرت.. رابط استخراج نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 عبر موقع وزارة التربية الدور الأول moe.gov.ly

يترقب الكثير من الطلاب في ليبيا بالوقت الحالي اعلان نتائج مرحلة الشهادة الإعدادية ليبيا والتي تعد من اهم المراحل حيث تم إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية في ليبيا كجزء من النظام التعليمي الليبي، بالايام الماضية وتعتبر الشهادة الإعدادية مرحلة تعليمية مهمة تسبق الشهادة الثانوية، وتتكون عادة من ثلاث سنوات دراسية، وبالوقت الحالي يترقب الطلاب الان اعتماد النتائج علي موقع الوحدة الوطنية التابع لوزارة التربية والتعليم الليبية وجدير ان بدءت عملية الامتحانات في الخامس والعشرون من مايو وانتهت في السابع من يونيو الجاري وحالياً تجري عملية التدقيق وسوف تتوافر النتائج بالايام القادمة.

تتضمن المواد التي يدرسها الطلاب في الشهادة الإعدادية مجموعة متنوعة من المواد الأساسية مثل العربية، والرياضيات، والعلوم، والتاريخ، والجغرافيا، والتربية الإسلامية، واللغة الإنجليزية، والفنون، والتربية البدنية، هناك أكثر من 188060 طالب وطالبة من 13 دائرة في ليبيا قد اجتازوا امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول لهذا العام الدراسي 2023 م، يتعين على الطلاب اجتياز امتحانات في هذه المواد للحصول على الشهادة الإعدادية.

موقع وزارة التربية الليبية Natija.moel.ly

وكشفت وزارة التربية والتعليم في ليبيا بالساعات الماضية أن عملية الامتحانات كانت تسير بشكل يسير ولم تتم عملية غش واحدة أو رصد مخالفات أو شكوى، هذا وقد أعلنت الوزارة الليبية أن جميع اللجان الإلكترونية المسؤولة عن عملية تصحيح الامتحانات بالوقت الحالي قد اوشكت علي الانتهاء من عملية التصحيح ومن المفترض اعلان النتائج خلال الساعات القادمة بجميع المحافظات في ليبيا.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا من هنا

او الحصول علي النتيجة برقم الجلوس والاسم من هنا

بعد ذلك انقر على نتائج الشهادة الإعدادية.

قم بإدخال رقم القيد التابع لطالب.

ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

على الفور سيظهر أمامك صفحة نتيجة الطالب مع بيان بدرجات كل مادة.

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