اجازات بالكوم بعد اجازة العيد.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023

يتزامن حاليًا اهتمام العديد من الموظفين بمعرفة موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى في نفس العام، وكذلك البحث عن الإجازات الرسمية القادمة. تُعَدُّ إجازة رأس السنة الهجرية 2023 هي الأولى بعد إجازة عيد الأضحى 2023، وفي هذا اليوم يحتفل المسلمون برأس السنة الهجرية، وهي ذكرى هجرة رسولنا الكريم من مكة إلى المدينة المنورة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية

تمنح موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 فرصة للعاملين في القطاعين العام والخاص للاستمتاع بإجازة رسمية بأجر كامل. ويحدث ذلك في يوم الأربعاء 19 يوليو 2023، الذي يوافق اليوم الأول من شهر محرم في السنة الهجرية 1445. هذا اليوم يُعَدُّ مناسبة مهمة للمسلمين حول العالم ويحتفلون فيه برأس السنة الهجرية والتذكرى العظيمة لهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة.

في سعيها لتوفير فرصة أفضل للمواطنين، قرر مجلس الوزراء تعديل نظام الإجازات في عام 2020، حيث تقرر أن يتم منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلاً من تقسيم الإجازات على أيام متفرقة خلال الأسبوع. هذا التعديل يتيح للمواطنين الاستمتاع بإجازة متصلة مع عطلة نهاية الأسبوع واستغلالها بالطريقة التي يرونها مناسبة.

الاجازات المتبقية في عام 2023

منذ صدور هذا القرار،موعد إجازة رأس السنة الهجرية شهدنا توسعًا في تطبيقه، حيث تم نقل غالبية الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس. ومع ذلك، تم استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى وعيد الميلاد من هذا التعديل، حيث يتم منح الإجازات في أيامها المحددة حسب التقويم الرسمي، ستشهد سنة 2023 بعض الإجازات الرسمية المهمة، ومن بينها إجازة رأس السنة الهجرية 2023. سيتم تخصيص يوم الأربعاء 19 يوليو للاحتفال بهذه المناسبة الدينية. بالإضافة إلى ذلك، ستحظى الأيام التالية بإجازات رسمية أخرى خلال نفس العام:

– يوم الأحد 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو 1952.

– يوم الأربعاء 27 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

– يوم الجمعة 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

هذه الإجازات ستمنح الناس الفرصة للاستمتاع بأوقاتهم وقضاء وقت مميز مع العائلة والأحباب في تلك المناسبات الخاصة.