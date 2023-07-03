هنا.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان والمسلسلات التركية her

تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 يبحث الكثير من الناس عن تردد قناة الفجر الجزائرية المعروفة ببثها المسلسلات التركية والبرامج الهادفة، والتي اكتسبت شعبية كبيرة داخل الوطن العربي وخارجه، وفي الفترة الأخيرة، شهدت القناة طلباً متزايداً عن تردد القناة على الأقمار الصناعية مثل نايل سات وعرب سات لذا، يسعدنا أن نقدم لكم المعلومات اللازمة للحصول على التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية بسهولة ويسر.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2023

تم تحديث تردد قناة الفجر الجزائرية بهدف تحسين تجربة المشاهدة وضمان استقبال القناة بجودة عالية. يمكن للمشاهدين تغيير التردد للاستمتاع بمشاهدة القناة بدقة عالية وصوت واضح، وهذا يساعد على جذب المزيد من المشاهدين وزيادة قاعدة المتابعين للقناة.

تردد قناة الفجر الجزائرية SD على نايل سات

تم قامت إدارة قناة الفجر الفضائية بتغيير ترددات القنوات لحل بعض المشاكل التقنية التي كانت تواجهها القناة، وهذا هو السبب وراء توقف قناة الفجر الجزائرية عن البث عبر التردد القديم. ولكن يمكن الآن استقبال تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات عن طريق استخدام البيانات التالية:

أسم القناة: El Fajr TV.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12645.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 HD الجديد على نايل سات

يمكن تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد HD على القمر الصناعي نايل سات عبر الآتي:

أسم القناة: El Fajr TV.

القمر الصناعي:NileSat.

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 عرب سات

كما يمكن أن يتم استقبال قناة الفجر الجزائرية الجديد على القمر الصناعي عربسات، وذلك بالاعتماد على البيانات التالية:

أسم القناة: El Fajr TV.

القمر الصناعي: Arabsat.

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 ياه سات

يمكن أيضاً أن يتم استقبال قناة الفجر الجزائرية الفضائية على القمر الصناعي ياه سات، وذلك من خلال البيانات الآتية:

أسم القناة: El Fajr TV.

القمر الصناعي: Yahsat.

التردد: 12130.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.