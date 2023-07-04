متاحة هنا نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023 موقع التربية والتعليم now

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا أكد وزير التربية والتعليم في ليبيا، موسى المقريف، ومدير المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، عن اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2023 عبر رابط النتائج باستخدام رقم الجلوس، وكان الوزير قد أشار سابقاً إلى أهمية الانتهاء من عمليات التصحيح في وقت مبكر قبل عيد الأضحى، وذلك لإعلان النتائج بعد عدة أيام من انتهاء إجازة العيد.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا رسمياً عن موعد تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا للدور الأول لعام 2023 وأشارت الوزارة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك إلى أن مراسم توقيع واعتماد النتيجة ستجري في مقر منظومة الأمتحانات الليبية بقرقاش، في الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023 ودعت الوزارة الإعلاميين الراغبين في تغطية الحدث إلى التسجيل للسماح لهم بحضور المؤتمر. وسيعلن السيد موسى المقريف تفاصيل النتيجة بأكملها، بما في ذلك نسبة النجاح العامة وأسماء الطلبة الأوائل على مستوى الجماهيرية العربية الليبية.

موقع وزارة التربية والتعليم

تهدف منظومة الامتحانات الليبية إلى تحقيق نجاح الطلاب في جميع المراحل التعليمية، وبالتالي يهتم الجميع بالحصول على نتائجهم بأسرع وقت ممكن حيث يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال دخول رابط نتيجة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم، ومن ثم إدخال بياناتهم مثل رقم الجلوس واسم المرحلة التعليمية والسنة الدراسية وسيتم عرض النتائج بالتفصيل، بما في ذلك المجموع الكلي والنسبة المئوية المحرزة، وذلك في جميع المواد الدراسية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في ليبيا عن طريق القيام بالخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم في ليبيا عبر الرابط المتاح.

2- البحث عن خانة النتائج واختيار “النتائج الدراسية”.

3- اختيار “نتائج الصف الثالث الإعدادي” للوصول إلى صفحة جديدة.

4- إدخال بيانات الطالب المطلوبة مثل الاسم، رقم الجلوس، وتاريخ الميلاد.

5- انقر على زر “البحث” للعثور على نتيجتك.

6- ستظهر نتيجتك على الفور، ويمكنك حفظها أو طباعتها من خلال الخيارات المتاحة على الصفحة.

امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية الليبية بشكل رسمي أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية ستجري في تاريخ 9 يوليو المقبل، وذلك للطلاب الذين لم يتمكنوا من تحقيق النجاح في الدور الأول.

يعتبر حصول الطلاب على نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا من الأمور الحاسمة التي تؤثر على مسيرتهم التعليمية، حيث تمثل هذه المرحلة المهمة في تحصيلهم العلمي، حيث يتم فيها تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات الأساسية التي تمهد لهم الطريق نحو المرحلة الثانوية وما بعدها، وتقوم الشهادة بتقييم مستوى الطلاب في جميع المواد الدراسية المختلفة.