جميع كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي الوجبة التاسعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تم الإعلان رسميًا في العراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، وفيما يتعلق بالوجبة 9، فهي خدمة تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق للعديد من المواطنين العراقيين، بهدف مساعدة الفئات الفقيرة خلال فترة عدم الاستقرار الاقتصادي التي يعاني منها البلد، وقد أعلنت الوزارة أنها استقبلت حوالي 300 ألف طلب للحصول على هذه المساعدة، ولهذا سوف نوضح عبر السطور التالية كافة التفاصيل عن تلك الأسماء، وبالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

وفي ضوء حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، ينبغي التطرق إلى أن الظروف الصعبة التي شهدها العراق مثل الصراعات والحروب حيث تضررت البنية التحتية للبلاد، وبناءً على ذلك، تسعى الحكومة إلى تحسين الوضع الاجتماعي في ظل هذه الظروف الصعبة وأحد الأدلة على دعم الحكومة هو إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية عن توفير رواتب للأسر الفقيرة التي تعاني من ضعف الدخل ولا تملك معيلًا، أو للأسر التي يعاني أحد أفرادها من إصابة تجعله عاجزا عن العمل، ولم يكن لديه قدرة على تلبية احتياجات الأسرة، ويهدف هذا الدعم إلى تقديم المساعدة لهذه الأسر في تلبية احتياجاتها الأساسية.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من خلال عدد من الخطوات عليك اتباعها:

الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشئون الاجتماعية.

النقر على تقديم طلب لمنصة مظلتي الوجبة التاسعة بالعراق.

تخير الرعاية الاجتماعية.

الضغط على أسماء المقبولين بها.

أدخل البيانات المطلوبة

انقر على استعلام، وسوف تظهر هذه الأسماء في غضون لحظات.

بالإضافة إلى مما سبق أن هناك عدة شروط يجب توفرها للحصول على الرعاية الاجتماعية في الوجبة التاسعة في العراق، ويجب أن يكون المتقدمون من الأسر المحتاجة وأن يكون لديهم دخل شهري ضعيف، كما يجب أن ينتموا إلى العائلات التي لا تملك أي دخل، أو يعاني أحد أفرادها من إعاقة جسدية أو عقلية، وتم تحديد هذه الشروط بناءً على دراسة مفصلة تقوم بها الوزارة لتقييم الحالة.