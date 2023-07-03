بالرقم الكشف نتائج الثالث متوسط موقع نتائجنا وناجح

نتائج الثالث متوسط العراق لقد أعلنت جميع الإدارات المدرسية للصفوف الابتدائية في جميع محافظات العراق أنه سيتم إعلان نتائج الثالث متوسط العراق في الساعات القليلة الآتية وذلك بعد أن تم الانتهاء من التصحيح والتدقيق والمراجعة، وقد أصبح الجميع ينتظر بشغف الإعلان النهائي عن النتائج خاصًة بعد أن تم إطلاق نسبة النجاح التي وصلت إلى 70٪، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل التفاصيل.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في العراق 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سيتم رفع النتائج الأولية وذلك بعد أن تم التأكيد من داخل الكنترول بأنه قد تم تأمين ملفات الامتحانات بالكامل وذلك لمنعها من الاختراق، ولما كانت النتائج تعد هي خطوة هامة في مسيرة تعليم الطلاب حيث أنها تحدد مستقبل الطلاب والطالبات والفرص التعليمية التي تتوفر لهم، فإن خطوات الاستعلام سهلة وبسيطة حيث ينبغي في البداية الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي ومن ثم الإنطلاق إلى التبويب الذي أعلنت عنه الوزارة لمعرفة النتائج، بعد ذلك يتم الضغط على تبويب نتائج الثالث متوسط العراق 2023 وفي النهاية يتم إدخال رقم جلوس الطالب وسوف تظهر النتائج بشكل فوري على الشاشة.

نتائج الثالث متوسط 2023 خارجي

لقد قام وزير التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن الرابط الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط خارجي لعام 2023، هذا وقد أكد أيضًا أنه جاري رفع النتائج وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي حتى يستطيع الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور معرفة النتائج بسهولة ويسر، كما أكد أن الامتحانات قد استغرقت شهر كامل لكي يتم الانتهاء من التصحيح وإنجاز العمل بدقة ورصد النتائج بشكل صحيح وذلك وفق التعليمات التي أقرتها الوزارة، ومن خلال موقع نتائجنا والذي أصبح يتزايد عليه البحث بشكل كبير وملحوظ وذلك على عموم محافظات العراق، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج في أي لحظة ويتم الاستعلام عنها إما عن طريق اسم الطالب رباعي أو من خلال رقم الجلوس وتتم الخطوات بمنتهى السهولة أون لاين دون الحاجة للتوجه إلى مبنى المدرسة.