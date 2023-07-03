هنـا.. نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بالعراق Mlazemna موقع النجاح “ناجح”

نتائج الثالث متوسط 2023 تسود أجواء من الترقب والحماس في العراق قبل إعلان نتائج امتحانات الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2023، حيث ينتظر الطلاب وأسرهم بفارغ الصبر النتائج التي ستُعلن عنها من قبل وزارة التربية العراقية في الأيام القليلة المقبلة، ويمكن للجميع الاطلاع على هذه النتائج بكل سهولة ويسر، وسنوفر لكم في هذا التقرير كيفية القيام بذلك.

نتائج الثالث متوسط 2023

بعد انتهاء مرحلة تصحيح الإجابات ورصد الدرجات بدقة وشفافية، تستعد وزارة التربية العراقية لإعلان نتائج الطلاب في جميع المحافظات، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية أو من خلال موقع “نتائجنا” الإلكتروني.

خطوات نتائج الثالث متوسط 2023

إليك خطوات سهلة وبسيطة للاطلاع على نتائج الطلاب عبر موقع “نتائجنا”:

زُر موقع “نتائجنا” الإلكتروني.

اختر المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

اضغط على كلمة “تنزيل” الموجودة بجوار المحافظة.

حدد المدرسة التي ينتمي إليها الطالب.

يظهر النتيجة الخاصة بالطالب على الفور.

وبهذه الطريقة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بكل سهولة ويسر.

وزارة التربية العراقية

نتائج الثالث متوسط 2023 أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج الدور الأول للثالث المتوسط لعام 2023، وأكدت أنها تتم حالياً مرحلة التصحيح والتدقيق، وسيتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة الإلكتروني بمجرد الانتهاء منها، وستكون متاحة بصيغة PDF ولهذا، بدأ الآباء وأولياء الأمور والطلاب بالبحث عن كيفية الاستعلام عن النتيجة عبر الإنترنت، نظراً لأهميتها في مسار التعليم للطلاب والطالبات.

نسبة النجاح

وفقًا لعملية التصحيح التي تمت حتى الآن، ارتفعت نسبة النجاح في المواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم لتصل إلى 85٪ في الثالث المتوسط لعام 2023. وفي المقابل، شهدت المواد مثل التربية الفنية والرياضية نسبة نجاح تصل إلى 95٪ ويؤدي ارتفاع هذه النسب إلى تقليل مستوى الأسئلة لتناسب مستوى الطلاب المتوسطين.