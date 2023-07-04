بالأوراق.. تنسيق التمريض 2023 لطلاب الشهادة الإعدادية now

تنسيق التمريض 2023 بدأ أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية للعام الجاري البحث عن تنسيق التمريض 2023 في مصر، حيث أعلنت مديريات الشؤون الصحية في جميع المحافظات عن فتح باب التقديم لمدارس التمريض لطلاب الشهادة الإعدادية لعام 2023، ويتم يتم التقديم لتنسيق التمريض 2023 بعد الإنتهاء من الإعدادية من خلال إدارات التدريب التابعة لمديريات الشؤون الصحية في جميع محافظات مصر.

تنسيق التمريض 2023

تشترط الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض للعام 2023 في مصر ما يلي:

أصل الشهادة الإعدادية للطالب و3 صور منها.

شهادة الميلاد الأصلية للطالب و3 صور منها.

8 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء.

صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

6 طوابع مهن طبية.

حافظة بلاستيكية.

دمغة بقيمة جنيه.

بيان نجاح من وزارة التربية والتعليم، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في العام الحالي.

يجب على الطلاب تقديم هذه الأوراق المطلوبة عند التقديم للتسجيل في مدارس التمريض للعام 2023 في مصر.

شروط التقديم تنسيق التمريض 2023 بعد الإعدادية ما يلي:

الحصول على الشهادة الإعدادية.

دراسة اللغة الإنجليزية كـ لغة أولى أو ثانية.

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية.

يجب على الطالب تفرغه للدراسة، ويقوم ولي أمره بإقرار ذلك وتصديقه.

يتطلب التقديم اجتياز بعض الاختبارات، وتكون في اللغة العربية والإنجليزية والحاسوب الآلي، ويجب أن تكون درجات القبول في الاختبارات، لا تقل عن 70% في كل مادة.

يخضع الطلاب الراغبون في التقديم بمدارس التمريض للكشف الطبي.

يجب اجتياز كشف الهيئة، وهو الاختبار النفسي الذي يقيس عدة مهارات منها: قوة الملاحظة، اللباقة في الحديث، سرعة الاستجابة والرد، مهارات التواصل، المعلومات العامة، المظهر العام، سلامة النطق، التناسق بين الوزن والطول.

يتم القبول في كل مركز إداري على حدة، وذلك لتوطين الطلاب في محافظتهم، ولا يتم قبول طلاب من خارج المحافظة.

يتم تحديد الحد الأقصى لعدد الطلاب في الفصل الواحد، ولا يزيد الفصل الواحد عن 30 طالبًا.

لا يعتبر الطالب مقبولًا في مدارس التمريض إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن تنسيق التمريض 2023 بمحافظة القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن تحددت مديريات الشؤون الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان في المحافظة الحد الأدنى لدرجات القبول في مدارس التنسيق الثانوية، وتختلف نسب النجاح للطلاب في كل محافظة، ولذلك يتم تحديد تنسيق التمريض ودرجات القبول في كل محافظة على حدة من قبل المديريات المعنية، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر هذا الإعلان لاتخاذ القرار المناسب بشأن الدراسة في هذا التخصص.