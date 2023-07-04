الآن.. education.gov.mr نتائج كونكور 2023 موريباك استخراج مسابقة دخول السنة الأولى اعدادي

نتائج كونكور 2023 موريباك، عمليات بحث نارية يشهدها “جوجل” حول نتائج كونكور 2023 موريباك التي ينتظرها الطلاب على أحر من الجمر، حيث تعد نتائج كونكور 2023 من أهم المحطات في حياة الطلاب، وعادة تعطي وزارة التهذيب الوطني اهتمامًا كبيرًا بتنظيم مسابقة دخول السنة الأولى اعدادي تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، واليكم رابط موقع موريباك استخراج نتائج كونكور 2023 موريتانيا، فتابعونا.

نتائج كونكور 2023 موريباك

هذا ومن المقرر أن تعلن نتائج كونكور 2023 موريباك في العديد من الولايات:”لعصابة، كوركول، دخلت ولبراكنة، والزمور أدرار” خلال الساعات القادمة خاصة بعدما أعلنت وزارة التهذيب الوطني عن انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات ولم يتبقى سوى عمليات التدقيق، ويمكن الاطلاع على نتائج كونكور 2023 موريتانيا عبر موقع وزارة التهذيب الوطني الرسمي، وذلك من خلال اتباع ما يلي:

قم بزيارة موقع وزارة التهذيب الوطني.

اختر نتائج كونكور 2023 موريباك.

أو اختر نتائج امتحانات دخول السنة الاولى الاعدادية 2023.

اختر الولاية التي تقيم بها، ثم اسم المقاطعة وكذلك المدرسة.

الآن اضغط على أيقونة البحث.

والآن يمكنك الاطلاع على نتيجتك بالدرجات.

رابط نتائج كونكور 2023 موريتانيا

وقد تم تفعيل رابط نتائج كونكور 2023 موريباك استعدادا لرفع النتائج قريبا، كما شهدت مسابقة المرشحين للالتحاق بالصف الأول الإعدادي في ولاية موريتانيا في الجزائر إقبالًا كبيرًا، حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 104 ألف طالب وطالبة، وكانت الامتحانات قد انطلقت في يوم الخامس من يونيو 2023، واستمرت الاختبارات لمدة يومين حتى السابع من يونيو الجاري، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد الإعلان عن نتائج كونكور 2023، ولكن من المتوقع أن تعلن قريبا.

ساعات قليلة وتعلن نتائج كونكور 2023 موريباك عبر الموقع الرسمي لوزارة التهذيب الوطني، لتتمكن من استخراج نتائج كونكور موريتانيا بسهولة ويسر دون التوجه إلى مدرستك.