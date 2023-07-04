رابط epedu.gov.iq نتائج الثالث المتوسط الدور الاول موقع ملازمنا ووزارة التربية العراقية

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول موقع ملازمنا، شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية مع اقتراب الانتهاء من عملية التصحيح الخاصة بنتائج طلاب وطالبات الثالث المتوسط حيث أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين الموافق الثالث من يوليو الجاري، وصول عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية لطلبة الثالث المتوسط الدور الأول للعام الدراسي 2022 ــ 2023 لمراحلها الأخيرة وسوف يتم اعتماد النتائج بالايام القادمة.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول موقع ملازمنا

هذا وقد اكد كريم السيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة في احدي التصريحات لاحدي الصحف العراقية الرسمية، إنَّ “عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية لمرحلة الثالث المتوسط الدور الأول للعام الدراسي الحالي وصلت لمراحلها الأخيرة، وفيما أكد عدم إعلان أي نسبة للتصحيح لغاية الآن، شدد على أنَّ ما أعلن على مواقع التواصل الاجتماعي من نسب تصحيح غير تابع لوزارة التربية”.

واضاف السيد كريم السيد ايضا خلال التصريح ان “وزارة التربية والتعليم العراقية تتابع بالوقت الحالي وبجهود مكثفة وعلى مدار اليوم عملية التصحيح والتدقيق وستعلن مباشرة بعد إكمالها من قبل اللجان المختصة داخل مراكز فحص الدراسة المتوسطة”، لافتاً إلى “عدم تحديد أي موعد لإعلان النتائج لغاية الآن، ومن المؤمل أن يحدد ذلك قريباً بعد إكمال عملية التصحيح بشكل نهائي من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة التربية”.

نتائج الثالث متوسط العراق الدور الاول

ونقدم لكم خطوات استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص لعرض النتائج والذي يتم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية العراقية.

2- إدخال رقم الاشتراك الخاص بالطالب.

3- تحديد المحافظة التي أدى فيها الطالب الامتحان.

4- ثم الضغط على زر “عرض النتيجة”.

5- وسيتم عرض جميع بيانات الطالب بما في ذلك الدرجات الخاصة بكل مادة، على الصفحة التي تظهر بعد الضغط على زر “عرض النتيجة”.