موعد مباراة الزمالك والمقاولون اليوم الثلاثاء 4 – 7 – 2023 كأس مصر والقنوات الناقلة
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية في ربع نهائي كأس مصر 2023 أمام المقاولون العرب، ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة الدولي، يأمل الزمالك في تحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة، بعدما تمكن من تجاوز فريق بروكسي في دور الـ 32 بنتيجة 3-2، ومن ثم الفوز على فاركو بنتيجة 3-1 في دور الـ 16، بعد تجاوزهم عقبة فريق الحمام في دور الـ 32 وفوزهم على سيراميكا كليوباترا في دور ال ـ16، تأهل المقاولون العرب إلى دور ربع النهائي في بطولة كأس مصر.
مباراة الزمالك والمقاولون العرب
الفائز في مباراة الزمالك والمقاولون العرب سيتأهل لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي البطولة، هذا يعني أن المباراة بين الزمالك والمقاولون العرب ستكون حاسمة لتحديد الفريق الذي سيواجه بيراميدز في المرحلة المقبلة من البطولة، مثل هذه المباريات في الكأس تعتبر دائمًا تحديًا كبيرًا للفرق، حيث يسعى كل فريق للتأهل إلى المراحل الأعلى والمنافسة على اللقب، ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتشويق، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة.
موعد مباراة الزمالك والمقاولون كأس مصر
تم تحديد موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، المباراة ستقام على ملعب استاد القاهرة الذي يعتبر أحد الملاعب الرئيسية في القاهرة ويستضيف العديد من المباريات الهامة في مصر، مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب ستكون مناسبة مهمة لجميع مشجعي كرة القدم، حيث ستشهد تنافساً قوياً بين الفريقين، من المتوقع أن يقدم اللاعبون أداءً مميزًا ويسعون لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة.
طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمقاولون
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الزمالك والمقاولون العرب في دور الـ 8 ببطولة كأس مصر، وقد تم تعيين حكام محترفين وذوي خبرة لضمان سير المباراة بشكل عادل ونزيه.
- محمد معروف ( شريف عبدالله – صالح محمد – عمرو رمضان – محمد نهاد – أحمد لطفي ).
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون
ستتم بث مباراة الزمالك والمقاولون العرب على قناة ( أون تايم سبورت )، وهي القناة التي تمتلك حقوق بث المسابقات المحلية المصرية بشكل حصري، يعد ذلك من أجل تلبية رغبة المشجعين في متابعة المباراة والاستمتاع بالأحداث المثيرة على الشاشة.