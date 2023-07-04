موعد مباراة الزمالك والمقاولون اليوم الثلاثاء 4 – 7 – 2023 كأس مصر والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية في ربع نهائي كأس مصر 2023 أمام المقاولون العرب، ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة الدولي، يأمل الزمالك في تحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة، بعدما تمكن من تجاوز فريق بروكسي في دور الـ 32 بنتيجة 3-2، ومن ثم الفوز على فاركو بنتيجة 3-1 في دور الـ 16، بعد تجاوزهم عقبة فريق الحمام في دور الـ 32 وفوزهم على سيراميكا كليوباترا في دور ال ـ16، تأهل المقاولون العرب إلى دور ربع النهائي في بطولة كأس مصر.

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

الفائز في مباراة الزمالك والمقاولون العرب سيتأهل لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي البطولة، هذا يعني أن المباراة بين الزمالك والمقاولون العرب ستكون حاسمة لتحديد الفريق الذي سيواجه بيراميدز في المرحلة المقبلة من البطولة، مثل هذه المباريات في الكأس تعتبر دائمًا تحديًا كبيرًا للفرق، حيث يسعى كل فريق للتأهل إلى المراحل الأعلى والمنافسة على اللقب، ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتشويق، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون كأس مصر