هنا.. رابط Results mlazemna نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا بغداد عموم المحافظات وزارة التربية العراقية

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا، شهدت الاونة الاخيرة انتهاء طلاب وطالبات الثالث المتوسط من اداء عملية الامتحانات وكان مفترض اعلان النتائج في نهاية الشهر الماضي ولكن حتي الان لم تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن النتائج، وتجري بالوقت الحالي عملية التصحيح الخاصة بنتائج الثالث المتوسط في العراق حيث تعد تلك النتائج من الاحداث المهمة في نظام التعليم العراقي، ويتعلق الأمر بنتائج الامتحانات التي يجتازها طلاب المرحلة الثانوية الأساسية (الصف التاسع) في العراق.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا

تعتبر نتائج الثالث المتوسط في العراق من أهم الأحداث التعليمية التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، وحتي الان تجري عملية التدقيق في أوراق الطلاب بالعراق كما أعلن السيد كريم المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بالعراق واكد ان الاسبوع الجاري سوف تتم الانتهاء من عملية التصحيح ورفع النتائج.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

وقال المتحدث الرسمي ان يمكن أن يتسبب إعلان نتائج الثالث المتوسط في التوتر والضغط النفسي على الطلاب وتأثيرهم النفسي والعاطفي، لذلك نأمل من الجميع ان يتمالك نفسة بالوقت الحالي وفور الاعلان عن النتائج يحصل الجميع علي النتائج الخاصة به دون اي مشاكل ونسبة النجاح مرتفعة عن السنوات الماضية.

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