ڜاومنيغ بيغشش.. حقيقة تسريب امتحان الاستاتيكا رياضة علمي حقيقة أم لا توضيح للطلاب

ما حقيقة تسريب امتحان الاستاتيكا تعتبر مرحلة الثانوية العامة من أهم المراحل التعليمية لدى جميع الطلاب لأنها تعتبر الفرصة الأخيرة لهم من أجل القيام بتحديد مستقبلهم وفي الوقت الآخير انتشر أخبار قامت بتسبيب القلق والتوتر لدى جميع الطلاب وهي تسريب امتحان الاستاتيكا لشعبة علمي رياضة التي سوف يتم تأديته غداً وفي هذا المقال سوف نتعرف على حقيقة تسريب امتحان الاستاتيكا.

ما حقيقة تسريب امتحان الاستاتيكا

في الوقت الحالي تظل امتحانات الثانوية العامة مستمرة حيث أن سوف يتم تأدية امتحان الاستاتيكا لشعبة علمي رياضة غدا الموافق أربعة من شهر يوليو وسوف تبدأ في تمام الساعة 9 صباحاً وسوف تنتهي في تمام الساعة 11 صباحاً، وفي الوقت الآخير انتشر بعض الأخبار الخاصة بتسريب امتحان الاستاتيكا وأيضاً أنه سيتم تسريبها في مساء يوم الاثنين من أجل عدم قدرة وزارة التربية والتعليم في تغيير الامتحان ولكن قام وزير التربية والتعليم بنفي هذه الأخبار وقال إن يجب على طلاب الثانوية العامة عدم الاعتماد على هذه الأخبار لأن في حالة نزول اي تسريب خاص بالامتحان فهذا يكون نموذج اجابات امتحان السنة الماضية.

تعليمات وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2023

بعد انتشار هذه الأخبار الخاصة بتسريب امتحان الاستاتيكا وبعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بنفي هذه الأخبار قام وزير التربية والتعليم بإصدار بعض التعليمات لطلاب الثانوية العامة وهي: أن يجب على كل طالب أن يكون في حالة من الهدوء والانضباط أثناء لجنه الامتحان، ويجب عليه القيام بحل الأسئلة السهلة أولاً دون الوقوف عند سؤال لا يعرف إجابته من أجل عدم تضييع الوقت، ويجب على كل الطالب القيام بالانتباه إلى رقم السؤال أثناء تظليل الدائرة من أجل عدم تظليل دائرة لسؤال آخر، وأيضاً يجب عليه القيام بالالتزام بالمساحة الخاصة بكل سؤال مقال وعدم تخطي هذه المساحة، وأيضاً قال الوزير أن في حالة رغبة الطالب في تعديل إجابته يجب عليه أن يقوم بوضع علامة اكس بجانب الدائرة الخطأ واختيار دائرة أخري ولا يوجد قلق في حالة القيام بهذا، يجب على الطالب القيام بمراجعة البيانات الخاصة به بدقة بعد كتابتها.