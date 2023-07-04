استعلم الآن Natija.moel.ly رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم القيد منظومة الامتحانات الليبية

يستعلم العديد من الطلاب في ليبيا عن نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية ليبيا 2023، ذلك عبر Imtihanat com برقم الجلوس وقد نفى مدير مكتب التربية والتعليم عبد العزيز عيسى صحة الأخبار المتداولة حول إعلان النتائج في شهر يونيو وأكد أن الإعلان سيتم في شهر يوليو الحالي حيث بلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 188,060 طالبًا وطالبة من مختلف المحافظات في ليبيا، وسيتم الإعلان عن النتائج عبر موقع وزارة التربية الليبية، حيث يتعين على الطلاب استخدام رقم الجلوس ورقم القيد الخاصين بهم للحصول على عليها، ولهذا سوف نبين عبر السطور القادمة أهم التفاصيل عن هذه النتيجة، بالإضافة إلى التطرق إلى خطوات الاستعلام عنها.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023

تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023، وتشير المؤشرات إلى أن نسب النجاح لهذا العام قد تكون عالية، ويتطلب عملية تصحيح الامتحانات وقتًا وجهدًا، حيث تشمل عدة مراحل، بما في ذلك المرحلة الثانية التي تتضمن مسح الأوراق الامتحانية باستخدام الماسح الضوئي والتحقق من الدرجات، ويُمكن للطلاب الاستفسارعن نتائجهم والاستعداد لمرحلة التعليم الأساسي اعتبارًا من بداية شهر يوليو 2023، وينصح الطلاب بمتابعة المواقع الرسمية لوزارة التربية الليبية والإعلانات الرسمية للحصول على أحدث المعلومات بشأن إصدار النتائج والإجراءات المتبعة لاستلامها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023

للتعرف على Natija.moel.ly رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية الليبية على الإنترنت .

أو التوجه إلى رابط منظومة الامتحانات http://www.imtihanat.com/ResultExpress.htm.

ابحث عن قسم النتائج، وانقر عليه.

أدخل رقم جلوسك في الحقل المخصص.

اكتب بعد ذلك رقم القيد الخاص بك.

انقر على زر “الحصول على النتيجة”

وستتم عرض النتيجة في غضون لحظات.

Imtihanat com برقم الجلوس

اعرف النتائج بشكل فوري عن طريق كتابه رقم القيد حيث ان هذا الرقم ضروري جدا من اجل الحصول على النتائج كذلك رقم الجلوس وكتابه كافه البيانات الاخرى المطلوبه ثم الضغط على زر بحث لكي تظهر لك النتيجه وبيان درجاتك في جميع المواد امامك على الشاشه بشكل رسمي.