التسجيل على شرطة وزارة الداخلية 2023 العراق رجال ونساء Ministry Interior Police Iraq | الشروط والأوراق المطلوبة {كافة التفاصيل}

التسجيل على شرطة وزارة الداخلية 2023 العراق Registration at Ministry Interior Police Iraq 2023…يهتم العديد من الشباب بالتسجيل في كلية شرطة وزارة الداخلية نظرًا لتوفر وظائف مناسبة لمعظمهم، ومع ذلك، فإن القبول في الكلية ليس سهلًا، حيث وضعت وزارة الداخلية العراقية العديد من الشروط للالتحاق بها، وذلك بناءً على احتياجات الدولة الأمنية التي تتطلب شروطًا محددة، هذا المقال يستعرض شروط الالتحاق بوظائف وزارة الداخلية العراقية 2023، بما في ذلك كيفية التسجيل في شرطة وزارة الداخلية.

التقديم على شرطة وزارة الداخلية 2023

يجب أن نذكر أن عملية التسجيل في شرطة وزارة الداخلية 2023 شملت نحو 37100 رجل وامرأة من جميع محافظات العراق. ولكي يتمكنوا من التقدم في شرطة وزارة الداخلية العراق 2023 ، يتعين عليهم اتباع الخطوات التالية:

يجب أن تدخل أولا إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية في العراق.

يجب أن يتم إكمال جميع الوثائق الرسمية التي سيتم تقديمها، بالإضافة إلى البيانات الشخصية.

يتم التقاعد لمدة 3 سنوات.

رابط التسجيل على شرطة وزارة الداخلية 2023 العراق

بعد إعلان وزارة الداخلية عن فتح باب التطوع للعمل كشرطي، شهدت المواقع الإلكترونية ازدحامًا من قبل شباب العراق الراغبين في معرفة رابط التسجيل للالتحاق بشرطة وزارة الداخلية في عام 2023. يهدف ذلك لتمكينهم من تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر قسم التوظيف الخاص بالوزارة على الإنترنت. يعتبر هذا الإجراء الأول قبل تقديم الوثائق المطلوبة إلى الوزارة. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع وزارة الداخلية في العراق moi.gov.iq قم بزيارة قسم التوظيف المرتبط بالوزارة واملأ استمارة التقديم في قوات حرس الحدود، سواء كانت البيانات متعلقة بالعمل، أو الشخصية، أو التعليم، وما شابه ذلك. بعد ذلك، قُم بتحميل جميع المستندات الشخصية الخاصة بك مثل بطاقة الهوية الوطنية وشهادة الثانوية العامة وغيرها. أرسل البيانات السابقة. يجب أن تنتظر حتى يتم الرد والموافقة على طلبك، وتحديد موعد لإجراء اختبارات مثل اختبار الذكاء واللياقة وغيرها.

شروط الالتحاق بوظائف وزارة الداخلية العراق 2023

من أجل التسجيل في شرطة وزارة الداخلية لعام 2023 في العراق، يتوجب عليك معرفة الشروط المطلوبة للتقديم، والتي تتضمن ما يلي:

يجب أن يكون عمر المتقدم في نطاق من 18 إلى 35 عامًا.

يجب أن يكون عراقي الجنسية.

أن يكون للطالب صحة جيدة وأنه لا يعاني من أي أمراض تعوقه عن أداء المهام الوظيفية.

ينبغي أن يتمتع بلياقة بدنية.

أن يكون لديه شهادة الثانوية العامة أو مؤهلات تعادلها.

أن يتمتع بالقدرة على الانتقال والسفر للعمل في أي جهة داخل البلاد العراقية.

ينبغي أن يكون لديه القدرة على العمل بمفرده أو ضمن فريق.

أن يكون قادرًا على التغلب على التحديات الصعبة ومواجهة الأزمات بكفاءة وأن يتمتع بقدرة على اتخاذ القرارات السليمة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على كلية الشرطة للبنات 2023

لا بد للفتيات من تقديم أوراق رسمية ليتمكنوا من التسجيل في الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، ولكي يتم قبولهم في الكلية، يجب أن تتضمن هذه الأوراق ما يلي: