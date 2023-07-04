“استقرار نسبي”.. سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 4/7/2023 بعد عودة العمل بالبنوك

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، يبحث الالاف من المواطنين عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 4/7/2023 بعد عودة العمل بالبنوك بعدما انتهت اجازة عيد الاضحى المبارك بشكل رسمي واجازة 30 يونيو، وكان سعر الدولار في السوق السوداء قد شهد انخفاض كبير قبل حلول العيد بعدما رفض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعويم الجنيه المصري، واليكم سعر الدولار اليوم في البنوك من خلال السطور القادمة، فتابعونا.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

ومع عودة العمل بالبنوك ومكاتب الصرافة تقدم لكم أسرة “البديل” سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بعدما تراجع نظرا لأن مصر ثبتت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف ثم الحفاظ على قيمة الجنيه، واليكم اسعار الدولار وفقا لما ورد بالبنوك المصرية على النحو التالي.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.88 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اليوناني

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اليوناني 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.