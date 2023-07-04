تسريب امتحان الرياضيات التطبيقية 2023 مادة الاستاتيكا تصريحات شاومينج بيغشش نموذج اجابة امتحان الرياضيات التطبيقية

ما حقيقة تسريب امتحان الاستاتيكا في الوقت الآخير منذ الانتهاء من امتحان الفيزياء انتشر الكثير من الاخبار الخاصة بتسريب امتحان الاستاتيكا لشعبة علمي رياضة حيث أن سوف يتم تأدية امتحان الاستاتيكا غداً الموافق أربعة من شهر يوليو، ويريد معظم الطلاب معرفة هل هذه الأخبار حقيقة أم اشاعات وذلك لأن هذه الأخبار وفي هذا المقال سوف نتعرف على حقيقة تسريب امتحان الاستاتيكا.

ما هي حقيقة تسريب امتحان الاستاتيكا

من المؤكد أن أن امتحان الاستاتيكا لشعبة علمي رياضة سوف يتم تأديته غداً الموافق أربعة من شهر يوليو وسوف تبدأ في تمام الساعة 9 صباحاً وسوف تنتهي في تمام الساعة 11 صباحاً، وفي الوقت الآخير انتشر بعض الصور والاخبار الخاصة بتسريب امتحان الاستاتيكا على التلجرام والفيسبوك حيث أن سوف يتم تسريبها في مساء يوم الاثنين من أجل عدم قدرة وزارة التربية والتعليم بتغيير الامتحان ولكن قامت وزارة التربية والتعليم بنفي هذه الأخبار حيث قالت أن جميع المخازن الموجود بها الامتحان مأمنه تماماً ولا يمكن تسريب الامتحان وقالت أيضاً أن يجب على جميع الطلاب عدم الإنتباه لهذه الأخبار حيث أنها تسبب قلق وتوتر لدى الطلاب وأكدت الوزارة أنها سوف تطبق أقصى عقوبة على طالب في حالة تم ضبطه في حالة من الغش أو التسريب وأيضاً لن تتهاون معه.

ضوابط تصحيح الامتحانات الثانوية العامة 2023

لقد تم بدء امتحانات الثانوية العامة في شهر يونيو الماضي وسوف تظل مستمرة حتى شهر يوليو وأيضاً سوف يتم تأدية امتحان الاستاتيكا لشعبة علمي رياضة غدا ومنذ هذا الوقت يقوم الكثير من طلاب الثانوية العامة بالبحث عن تسريب المادة التي سوف يتم تأديتها حيث أدى هذا إلى زيادة معدل البحث خلال جوجل عن معرفة تصحيح الثانوية العامة، حيث قامت وزارة التربية والتعليم باتخاذ جميع الضوابط والشروط الخاصة بتصحيح امتحانات الثانويه العامه والتي سوف يتم تصحيحها إلكترونياً طبقاً لنموذج الإجابة واكدت الوزارة أنه سوف تستخدم الدقة في التصحيح من أجل حصول كل طالب على حقه وأيضاً من أجل عدم ظلم الطلاب.