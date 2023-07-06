بالصور تسريب اجابة امتحان الانجليزي الثانوية العامة 2023 على قناة شاومينج تليجرام

تسريب امتحان الانجليزي الثانوية العامة 2023 على قناة شاومينج تليجرام، بعد الإنتهاء من إجازة عيد الاضحى المبارك يعود طلبة وطالبات الثانوية لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي ، واليوم يؤدي الطلاب امتحان مادة الاستاتيكا ، إلا أنه خلال الساعات الأخيرة ترددت الأنباء عن تسريب امتحان الانجليزي للثانوية العامة 2023 على عدد من المواقع الالكترونية وقناة شاومينج على التليجرام.

تسريب امتحان الانجليزي الثانوية العامة 2023 على قناة شاومينج تليجرام

حيث نشرت العديد من المواقع الالكترونية خبر تسريب امتحان الانجليزي الثانوية العامة 2023، والذي من المقرر أن يؤديه الطلاب يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 من الساعة 09:00 صباحا حتى الساعة 12:00 مساء، وأشارت وزارة التربية والتعليم على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت مؤكدة أن الأخبار التي يتم تداولها بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة غير صحيحة بالمرة، مضيفاً إلى أن الوزارة اهتمت بتأمين المخازن التي تحتوي على نماذج اسئلة الامتحانات بواسطة عدد من رجال الشرطة وقوات الأمن ،وبعد فحص النماذج التي ادعى البعض أنها تسريب امتحان الانجليزي للثانوية العامة تبين أنها نماذج لامتحانات العام الماضي وليس هذا العام.

حقيقة تسريب امتحان الانجليزي ثانوية عامة 2023

وشدد الدكتور” رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على طلبة وطالبات الثانوية العامة عدم الالتفات إلى مثل هذه الأخبار الزائفة التي تسعى لإحداث حالة من التوتر والقلق بين الطلاب، وأشار خلال حديث له على قناة صدى البلد أن الطالب الذي سوف يتم ضبطه وهو يقوم بتسريب الامتحان أو في حالة غش سوف يتم حرمانه من دخول بقية الامتحانات.

توزيع درجات اللغة الإنجليزية تالتة ثانوي 2023

إجمالى درجات المادة 50 درجة

عدد الاسئلة المقالية 3 أسئلة بنحو 8 درجات 4 درجات على سؤال واحد، و درجتين على كل سؤال

درجات الأسئلة الموضوعية 42 درجة مقسمة درجة لكل سؤال من 26 سؤال و درجتين لكل سؤال من 8 أسئلة

وتم توفير صور مسربة من مادة الإنجليزي حتي الان ومفترض توفير الامتحانا خلال الساعات القادمة واعلنت الصفحة المسربة لكافة الامتحانات انها سوف توفر الامتحانات في الفجر بالتحديد .