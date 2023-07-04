موريباك نتائج كونكور 2023 muribac concour موريتانيا برقم الجلوس عبر www.education.gov.mr

موريباك نتائج كونكور 2023، يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب داخل دولة موريتانيا عن موقع موريباك نتائج كونكور 2023، وهو الموقع الخاص بالإعلان عن نتائج المسابقة الخاصة بتأهل الطلاب للدراسة بالصف الأول من المرحلة الإعدادية، وقد زادت عمليات البحث عبر صفحات الانترنت ومحركات البحث المختلفة عن موعد إعلان النتائج، حيث طال انتظار الطلاب لإعلان هذه النتائج الخاصة بهم وأصبح الجميع في حالة من التوتر والقلق وينتظر إعلان وزارة التهذيب الوطني.

موريباك نتائج كونكور 2023

من خلال الدخول على موقع موريباك نتائج كونكور 2023 سيتمكن الطلبة وأولياء أمورهم من الاستعلام عن النتائج بكل سهولة وذلك عن طريق إتباع مجموعة من الخطوات على النحو التالي:-

الدخول على موقع موريباك الرسمي من هنا .

. البحث عن نتائج مسابقة الصف الأول الإعدادية.

الدخول عليها وكتابة الاسم والمقاطعة والولاية التابع لها ورقم جلوس الطالب.

الضغط على بحث وانتظر ظهور النتائج.

ويتم أيضاً إعلان اسماء أوائل الطلاب على الموقع.

رابط نتائج كونكور 2023 في نواكشوط

بحث مكثف من جانب الطلاب وأولياء الأمور في جميع الولايات في دولة موريتانيا عن رابط موقع موريباك نتائج كونكور 2023 لنتائج مسابقة دخول سنة أولى اعدادية للعام الدراسي الحالي، حيث أشارت المصادر من داخل وزارة التهذيب الوطني والإصلاح الاجتماعي إلى أن عملية التصحيح الخاصة بأوراق إجابات الطلاب تسير بشكل جيد حتى الآن، ولم تقم الوزارة بتحديد موعد رسمي لإعلان النتائج بل أكدت المصادر أن الإعلان عنها سيكون فور انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات حيث سيتم رفع النتائج على الموقع مباشرة ليتمكن الجميع من استخراجها.