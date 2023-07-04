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رابط نتائجنا..PDF نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023 عموم المحافظات عبر موقع التربية العراقية mlazemna

bezofathymahrozمنذ 15 دقيقة
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PDF نتائج الثالث متوسط
PDF نتائج الثالث متوسط

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول، يواصل أبنائنا الطلاب في عموم المحافظات العراقية، في البحث المستمر عن نتيجة الصف الثالث متوسط العراق، وذلك عقب إنتهاء إجازة العيد الأضحي المبارك، تزايدات معدلات البحث لمعرفة نتائج الثالث متوسط الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية، تزامنًا مع إقتراب موعد إعلان النتيجة خلال الأيام القادمة فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق في كافة اللجان علي مستوي المحافظات العراقية، ونقدم لكم خطوات استخراج نتائج الصف الثالث متوسط عبر موقع نتائجنا من خلال الدخول علي رابط نتائجنا PDF نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول عبر موقع التربية العراقية mlazemna فور ظهورها مباشرة وإعتمادها من وزير التربية العراقي.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

تصدر رابط نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2023، البحث علي جوج من الطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة في محافظات عدة مثل بغداد (الكرخ الأولى والثانية والثالثة، والرصافة الأولى والثانية والثالثة)، البصرة، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، السليمانية، واسط، إربيل، ودهوك، في إنتظار إعلان نتائج الثالث متوسط العراق، من أجل معرفة نتائجهم التي تؤهلهم للمرحلة الإعدادية في العراق.

رابط نتائجنا..PDF نتائج الثالث متوسط العراق
رابط نتائجنا..PDF نتائج الثالث متوسط العراق

نتائج الثالث متوسط العراق عموم المحافظات pdf

وإليكم متابعنيًا الأعزاء في موقع البديل الإخباري، نستعرض معكم خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2023 عبر موقع التربية العراقية موقع نتائجنا والتي من المقرر إعلانها رسميًا خلال الأيام القادمة حسب تصريحات المسئولين في وزارة التربية العراقية بإقتراب الإنتهاء من أعمال التدقيق والتصحيح في الكنترولات تمهيدًا لإعلان النتيجة التي ينتظرها الطلاب في عموم المحافظات العراقية.

المحافظة
الحالة
تنزيل
نتائج الثالث متوسط نينوىفي الانتظار
قريبا
نتائج الثالث متوسط ديالىفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط الكرخ 1في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط الكرخ 2في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط الكرخ 3في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط الرصافة 1في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط الرصافة 2في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط الرصافة 3في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط النجففي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط ذي قارفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط القادسيةفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط صلاح الدينفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط واسطفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط اربيلفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط السليمانيةفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط دهوكفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط الأنبارفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط بابلفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط البصرةفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط كربلاءفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط كركوكفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط ميسانفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط المثنىفي الانتظار
 قريبا

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2023

وفي إطار الخدمة التي يقدمها محرري الموقع لجميع القراء في الوطن العربي، نقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق عن طريق الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: عليك القيام بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية الرسمي على الإنترنت.
الخطوة الثانية: عليك النقر على خانة “النتائج الامتحانية” الموجودة في الصفحة الرئيسية للموقع.
الخطوة الثالثة: ثم عليك اختيار العام الدراسي والدور الذي ترغب في معرفة نتيجته واختيار المحافظة التي درس بها الطالب.
الخطوة الرابعة: ثم عليك القيام بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
الخطوة الخامسة والأخيرة: علي النقر على زر “استعلام” للحصول على نتيجة الطالب والإنتظار حتي تحميل كشوفات نتائج الثالث متوسط العراق.

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bezofathymahrozمنذ 15 دقيقة
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