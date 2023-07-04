رابط نتائجنا..PDF نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023 عموم المحافظات عبر موقع التربية العراقية mlazemna
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول، يواصل أبنائنا الطلاب في عموم المحافظات العراقية، في البحث المستمر عن نتيجة الصف الثالث متوسط العراق، وذلك عقب إنتهاء إجازة العيد الأضحي المبارك، تزايدات معدلات البحث لمعرفة نتائج الثالث متوسط الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية، تزامنًا مع إقتراب موعد إعلان النتيجة خلال الأيام القادمة فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق في كافة اللجان علي مستوي المحافظات العراقية، ونقدم لكم خطوات استخراج نتائج الصف الثالث متوسط عبر موقع نتائجنا من خلال الدخول علي رابط نتائجنا PDF نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول عبر موقع التربية العراقية mlazemna فور ظهورها مباشرة وإعتمادها من وزير التربية العراقي.
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول
تصدر رابط نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2023، البحث علي جوج من الطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة في محافظات عدة مثل بغداد (الكرخ الأولى والثانية والثالثة، والرصافة الأولى والثانية والثالثة)، البصرة، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، السليمانية، واسط، إربيل، ودهوك، في إنتظار إعلان نتائج الثالث متوسط العراق، من أجل معرفة نتائجهم التي تؤهلهم للمرحلة الإعدادية في العراق.
نتائج الثالث متوسط العراق عموم المحافظات pdf
وإليكم متابعنيًا الأعزاء في موقع البديل الإخباري، نستعرض معكم خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2023 عبر موقع التربية العراقية موقع نتائجنا والتي من المقرر إعلانها رسميًا خلال الأيام القادمة حسب تصريحات المسئولين في وزارة التربية العراقية بإقتراب الإنتهاء من أعمال التدقيق والتصحيح في الكنترولات تمهيدًا لإعلان النتيجة التي ينتظرها الطلاب في عموم المحافظات العراقية.
المحافظة
الحالة
تنزيل
|نتائج الثالث متوسط نينوى
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط ديالى
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط الكرخ 1
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط الكرخ 2
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط الكرخ 3
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط الرصافة 1
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط الرصافة 2
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط الرصافة 3
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط النجف
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط ذي قار
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط القادسية
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط صلاح الدين
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط واسط
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط اربيل
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط السليمانية
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط دهوك
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط الأنبار
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط بابل
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط البصرة
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط كربلاء
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط كركوك
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط ميسان
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط المثنى
|في الانتظار
رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2023
وفي إطار الخدمة التي يقدمها محرري الموقع لجميع القراء في الوطن العربي، نقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق عن طريق الخطوات التالية:
الخطوة الأولي: عليك القيام بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية الرسمي على الإنترنت.
الخطوة الثانية: عليك النقر على خانة “النتائج الامتحانية” الموجودة في الصفحة الرئيسية للموقع.
الخطوة الثالثة: ثم عليك اختيار العام الدراسي والدور الذي ترغب في معرفة نتيجته واختيار المحافظة التي درس بها الطالب.
الخطوة الرابعة: ثم عليك القيام بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
الخطوة الخامسة والأخيرة: علي النقر على زر “استعلام” للحصول على نتيجة الطالب والإنتظار حتي تحميل كشوفات نتائج الثالث متوسط العراق.