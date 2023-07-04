“موقع النجاح pdf” نتائج الثالث متوسط بغداد ٢٠٢٣ الدور الاول

يترقب الطلاب صدور نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٣ بغداد بقارغ الصبر، يترقبون وتدق قلوبهم وتخفق من الخوف والقلق حول نتائج الثالث متوسط الدور الاول موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية، حيث تصدر خلال ساعات، وإن لم يكن صدورها اليوم الثلاثاء، فسوف تصدر غداً الأربعاء صباحاً في تمام الثامنة على أقصى تقدير.

وفقاً لتوجيهات معالي وزير التربية، بضرورة إخراج نتائج ثالث متوسط موقع نتائجنا الدور الاول في أسرع وقت ممكن، حيث أنه يدرك تمامًا مدى القلق والخوف لدى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والأقارب، خصوصًا بعد تعب عام دراسي كامل، وحان وقت الحصاد الآن.

رابط نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٣ بغداد

أصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية بيانًا رسميا في وقت سابق، مُعلِنةً عن توفير طريقة مُباشرة وسريعة للاطلاع على نتائج ثالث متوسط الدور الاول محافظة بغداد، لن يحتاج الطلاب للقلق بشأن الذهاب إلى مدارسهم، حيث تم إتاحة الاستعلام عن نتائج ثالث متوسط PDF إلكترونيًا لمعرفة النتائج أون لاين عبر موقعها الإلكتروني وزارة التربية العراقية أو موقع النجاح أو موقع نتائجنا.

خطوات الاستعلام عن نتائج ثالث المتوسط الدور الاول بغداد موقع النجاح

بإمكانكم الحصول على نتائج الطلاب في بغداد من خلال اتباع الخطوات التالية هذه:

1. تصفح رابط نتيجة الثالث متوسط

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، أو يمكنك زيارة موقع “نتائجنا” عبر الرابط results.mlazemna.com أو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنـا.

2. اختيار النتائج

بعد الدخول إلى الموقع، توجه مباشرة إلى قسم النتائج وانقر عليه.

3. حدد الفصل الدراسي

أدخل تفاصيل اختياراتك مثل السنة الدراسية, واسم المحافظة التي أجريت فيها الامتحانات.

4. أضف الرقم الامتحاني

أدخل الرقم الامتحاني الخاص بك وانقر على كلمة البحث.

5. الاستعلام عن النتائج

سيظهر موقع نتائجنا نتائج الثالث المتوسط الدور الاول الخاصة بكم على شاشة الهاتف الجوال.

موعد ظهور نتائج ثالث متوسط بغداد موقع النجاح

ستكون نتائج الثالث المتوسط بغداد PDF متوفرة هذا الأسبوع رسميا ولكافة المحافظات بشكل موحد، وتذكروا دائماً أن نتائج الثالث المتوسط موقع نتائجنا مهما كانت، هي خطوة في رحلتكم الدراسية، استمدوا القوة والعزيمة من جهودكم وانطلقوا بثقة نحو مستقبل مشرق.

موقع البديل يتمنى لكم النجاح والتفوق.