بوابة التعليم الفني تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 “صناعي، تجاري، زراعي، فندقي”

موعد الاعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023، حالة من الغضب والقلق بدأت تظهر على عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الدبلومات الفنية خلال الساعات الأخيرة، وذلك بسبب عدم ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 حتى الآن، وكان رد وزارة التربية والتعليم أن السبب الرئيسي هو انشغال الوزارة بـ امتحانات الثانوية العامة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023.

موعد الاعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بالتعرف على موعد الاعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023، حيث صرح الدكتور”رضا حجازي” الذي يشعل منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو الجاري، وذلك من خلال بوابة التعليم الفني، التي تتيح للطالب الإطلاع على النتيجة من خلال شبكة الانترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة.

وكان الطلاب قد بدأوا امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في 27 مايو الماضي، وانتهت في 8 يونيو طبقاً للجدول التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم ، وأشارت الوزارة إلى أنه تم الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابة ورفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة،حيث أدى (715432) طالب وطالبة امتحانات نهاية العام الدراسي في (2542) لجنة بجميع النوعيات “صناعي، زراعي، تجاري، فندقي”

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

حيث صرح “حجازي” خلال تصريح له على إحدى القنوات الفضائية أنه يمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية من خلال رابط بوابة التعليم الفني على الانترنت، وذلك تيسيراً للطلاب الاستعلام عن النتائج دون الحاجة إلى الخروج من المنزل خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في عدد من محافظات الجمهورية.

ويتم الاعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية جميع الاقسام بداية من اليوم الاربعاء الموافق الخامس من يوليو الجاري وسوف تتوافر بجميع المحافظات .

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023