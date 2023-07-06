رايحة على فين بعد كده .. قفزة مفاجئة في أسعار السجائر اليوم وكده الدخان ولع والسبب وراء رفع الأسعار

بعد عدم الاستقرار الأخير في الفترة الماضية الذي طال أسعار السجائر في مصر هناك اهتمام كبير من قبل المدخنين لمعرفة آخر الأخبار الخاصة بالأسعار، إذ قامت شركة الشرقية للدخان بالإعلان صباح هذا اليوم عن الأسعار الجديدة للسجائر بعد الاستقرار إذ استقرت الأسعار الفترة الحالية على قيمة معينة بعدما توقف الكثير من الباعة عن بيع السجائر في فترة عيد الأضحى لارتفاع قيمتها عن المعتاد بصورة واضحة، وفي السطور القادمة نعرفكم على أسعار السجائر في مصر صباح هذا اليوم.

أسعار السجائر في المحلات

تم رصد أسعار السجائر في أكثر من مكان بدايةً من اليوم بعد إعلان شركة الشرقية للدخان مع العلم أنها قامت بنفي أي أخبار أو شائعات تخص مسئوليتها عن رفع الأسعار بهذه الطريقة الجنونية وأكدت أنها ليست لها أي يد في الارتفاع وإذا حدث وكانت هي المسئولة لن تقوم برفع قيمة السجائر بهذه الطريقة وهذا الارتفاع الكبير، إذ جاءت الأسعار كالتالي:

سجائر LM الحمراء بلغت قيمتها في المحلات حاليًا خمسون جنيهًا وذلك بعدما كان سعرها منذ حوالي ثلاثة أشهر 39 جنيهًا.

أما سجائر Merit أو مارلبورو فقد وصلت إلى ستين جنيهًا وهو أقصى ارتفاع شهدته تلك السجائر.

أما الكيلوبترا ففي الوقت الحالي سعرها في السوق أربعون جنيهًا.

سجائر سليكت أو تارجت سعرها الأصلي لم تتخطى خمسة وعشرون جنيهًا وهو 24 ولكن في الأسواق تباع بسعر 35 جم.

مع العلم أن قيمة السجائر السابق ذكرها هي القيمة الموجودة في المحلات التجارية ولكنها ليست القيمة الأصلية التي أعلنت عنها شركة الشرقية للدخان كونها هي المسئولة عن تسعير منتجات الدخان والسجائر.

الأسعار الرسمية للسجائر

الأسعار الأخيرة التي حددتها الشركة في مصر كانت بتاريخ أبريل الماضي ولم تقم بعدها بتغيير الأسعار أو تحريكها وحينها كان هناك زيادة واضحة في كافة أسعار المنتجات المقدمة للمواطن أو المستهلك إذ كان الاختلاف يكمن في فرق بسيط بين أسعار السجائر وكان الارتفاع جنيه إلى ثلاثة جنيهات فقط، إذ أن الأسعار في الشركة مستقرة على 24 جم لـ سوفت كوين أما كيلوباترا فإن القيمة 23 جم وبوكس أو سوبر استقر سعرها الأخير في الشركة على 24 جم أيضًا ويدل هذا على أن زيادة الأسعار هي مسئولية التجار.

إن التجار هم السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار السجائر في مصر، حيث أن الشركات لم تقع برفع أسعارها، وإنما التجار هم من يرفعون أسعارها في المحال التجارية.