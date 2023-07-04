يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم القيد، التي أعلنت عنها وزارة التعليم الليبية خلال الساعات الأخيرة الماضية أنها أصبحت متاحة أمام الطلاب، في جميع المحافظات الليبية، حيث أشار مصدر مسؤول بالوزارة إلى أن السبب الرئيسي في تأخير الاعلان عن النتيجة هو انشغال الوزارة بـ امتحانات الثانوية العامة، وإجازة عيد الاضحى المبارك، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 ليبيا .

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم القيد

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم الليبية أن الوزارة قد انتهت من رفع نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع على النتائج في أي وقت وأشار المصدر إلى أن الوزارة اهتمت بمتابعة الامتحانات في جميع اللجان ، مشيراً إلى أنه لم يتم تقديم أي شكوى بشأن الامتحانات هذا بالإضافة إلى متابعة اعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات .

كما أشار وزير التعليم الليبي خلال حديث له على قناة ليبيا الفضائية أنه من المقرر أن يتم تكريم أوائل الطلبة خلال الساعات الأولى المقبلة، وذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور عدد من القيادات التعليمية وأولياء أمور الطلاب، وأشاد بالدور العظيم التي قدمته الوزارة منذ بداية العام الجاري، وأكد أن الطلاب يمكنهم الإطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 من خلال اتباع الخطوات الآتية:

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 ليبيا