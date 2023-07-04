الان ظهرت نتائج كونكور 2023 Mouri Bac رابط موريباك استخراج مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية

نتائج الطلاب في موريتانيا نتائج كونكور واحدة من اكثر العبارات بحثا علي محرك البحث الشهير جوجل خلال الايام الماضية ، وتعتبر نتائج كونكور في موريتانيا، والذي يهدف إلى قبول الطلاب في الصف الأول من التعليم الثانوي، من أهم المحطات في حياة الطلاب، ويتم تنظيمه بعناية من قبل وزارة التهذيب الوطني لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة التعليمية ، وتقوم وزارة التهذيب الوطني بتوفير موقع موريباك نتائج كونكور لتسهيل عملية الاطلاع على النتائج عبر الإنترنت بسهولة ويسر للطلاب وأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي في موريتانيا.

نتائج كونكور 2023 رابط موقع موريباك

شهدت مسابقة انتقاء المرشحين للالتحاق بالصف الأول الإعدادي في ولاية موريتانيا في الجزائر إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم أكثر من 104 ألف طالب وطالبة ، انطلقت الامتحانات وفقًا للتقويم الدراسي في الخامس من يونيو 2023، واستمرت لمدة يومين حتى السابع من يونيو الجاري ، خلال هذه الفترة ، يتم فحص جميع طلبات التقديم، وعند الانتهاء يتم الإعلان عن أسماء المقبولين في الترشيح للصف الأول الإعدادي للعام الدراسي القادم 2024 ، وأوضحت وزارة التعليم أن عملية الاستعلام تتم رسميًا من خلال موقع الوزارة لتسهيل الأمور على الطلاب.

رابط موقع موريباك لاستخراج نتائج كونكور

للاطلاع على نتائج امتحانات دخول السنة الأولى الإعدادية 2023 في موريتانيا، يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا: قم بزيارة موقع وزارة التهذيب الوطني في موريتانيا https://www.education.gov.mr

ثانيا: اختر خيار “نتائج امتحانات دخول السنة الأولى الإعدادية 2023”.

ثالثا: حدد ولايتك ومقاطعتك واسم مدرستك.

رابعا: انقر على زر البحث، وستظهر لك النتائج التي تبحث عنها في غضون بضع لحظات.