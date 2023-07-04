“الآن” .. ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم عبر fany.emis.gov.eg | نتيجة دبلوم تجارة وصناعة وزراعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام خمس وثلاث سنوات بالاسم ورقم الجلوس والدرجات كاملة الخاصة بكل طالب وطالبة، أيضاً أعلنت نتيجة الدبلومات الفنية بجميع مراحلها وأقسامها وتخصصاتها دبلوم تجارة ودبلوم زراعة أو فنادق أو صناعة، وتستعد وزارة التعليم لنشر هذه النتائج عقب انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات استعداداً لنشرها على الإنترنت وفى المدارس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وفقاً لما تم إعلانه من مصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستقوم بإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول برقم الجلوس والاسم والدرجات كاملة وذلك بعد انتهاء جميع أقسام الكنترول من عمليات المراجعة ورصد الدرجات، حيث لا تزال عمليات التصحيح قائمة ويتم تجميع ورصد الدرجات للدبلومات الفنية بالنظامين الثلاث والخمس سنوات.

بوابة التعليم الفني لاستعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أولاً البحث عن بوابة التعليم الفني من خلال محرك البحث أو من خلال الدخول عبر الرابط المباشر الخاص بالمنصة، ثم بعد ذلك القيام بالضغط على اختيار خدمات البوابة ومنها يتم اختيار أيقونة نتائج الدبلوم، وعليه يتم تحديد نوع الدبلوم سواء الدبلوم الزراعي أو الدبلوم التجاري أو الدبلوم الصناعي أو الدبلوم الفندقي، ثم بعد ذلك سيتم تحويلك الى صفحة الاستعلام عن نتيجة الطالب وكتابة كافة البيانات الخاصة به من رقم الجلوس واسم الطالب، ثم بعدها يتم الضغط على زر عرض النتيجة وسيتم ظهور درجات الطالب في جميع المواد الدراسية ونسبة النجاح، وأيضاً المجموع الكلي للطالب أو الطالبة، وقد تم تسهيل البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية الكترونيا من خلال بوابة التعليم الفني وعدم الاعتماد على المنصات الأخرى غير الرسمية للوزارة