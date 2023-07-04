هاتها رسميًا.. استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم الجلوس عبر وزارة التربية الليبية moed.gov.ly || نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا، ذلك وقد تم نفي المعلومات المتداولة بشأن تحديد تاريخ محدد لإصدار النتائج، ويجب على الجميع أن يدركوا أن النتائج لن يتم الإعلان عنها إلا بعد الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الطلاب والتحقق من صحتها بدقة، وبعدها ستكون النتائج متاحة على الموقع الرسمي لوزارة التربية الليبية، وسيتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم عند توفرها عبر زيارة الموقع واستخدام بياناتهم الشخصية، مثل رقم الجلوس واسم المرحلة التعليمية والسنة الدراسية، ومن الضروري أن يصبر الجميع حتى يتم الإعلان عن النتيجة الرسمية والتحقق من صحتها ودقتها قبل اتخاذ أي إجراءات أو اتخاذ أي خطوات.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023

خلال الساعات المقبلة سيتم الكشف عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا للدور الأول لعام 2023، ينتظر هذا الإعلان بفارغ الصبر من قِبَل 188،060 طالبا وطالبة في جميع أنحاء البلاد، قد أكدت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية الليبية أن الامتحانات الخاصة بالدور الثاني للشهادة الإعدادية ستجرى في 9 يوليو الحالي للطلاب الذين لم يتمكنوا من تحقيق النجاح في الدور الأول.

لذلك ستُعلن النتائج الخاصة بالدور الأول خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي للوزارة، يُشار إلى أنه قد تم الانتهاء من جميع عمليات تصحيح الأوراق التي تضمنت العد والفرز والمسح الضوئي، وتجميع الدرجات مع درجات الأعمال السنوية، بواسطة فرق العمل المختصة في وزارة التربية والتعليم.

استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية وزارة التربية والتعليم الليبية

للوصول إلى نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023، يمكن اتباع الخطوات التالية: