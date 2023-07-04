مبرووك.. إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023 رابط رسمي moe.gov.ly

نحن الآن في انتظار إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا لعام 2023، وقد أعلنت الوزارة عن نتائج مبدئية استنادًا إلى العينات العشوائية التي تم اختيارها لتقييم النسبة الأولية للنجاح، وتشير هذه النتائج إلى ارتفاع معدل النجاح في هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، حيث أوضح المركز الوطني للامتحانات أن التأخير في إعلان النتائج يعود إلى حرص الوزارة على التأكد من صحة ودقة النتائج وضمان حق كل طالب في الحصول على درجته الحقيقية، حتى لو كانت بفارق درجة واحدة.

نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا

ينتظر العديد من طلاب الإعدادية في ليبيا الآن نتيجة امتحانات الدور الأول التي أجريت بدقة وانتظام في 29 مدرسة في بلدية طرابلس في الـ25 من يونيو الماضي، وقد أعلن المركز الوطني للامتحانات في ليبيا أنه يجري حاليًا التجهيز للنتائج وسيتم نشرها على الروابط المخصصة قريبًا وما زالت الجهود مستمرة للوصول إلى نتائج الطلاب في جميع المحافظات الليبية.

وزارة التربية والتعليم الليبية

وفي الوقت الحالي، تؤكد وزارة التربية والتعليم الليبية أنها تعمل جاهدة للإعلان عن النتائج خلال الساعات القادمة، ويمكن للطلاب متابعة نتائجهم عن طريق رابط موقع وزارة التربية والتعليم في ليبيا، ونأمل أن تكون النتائج مفرحة لجميع الطلاب وتعكس جهودهم ومستواهم الدراسي.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا

للحصول على نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا لعام 2023، يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الليبية عن طريق الرابط https://moe.gov.ly/.

2- كتابة الاسم الثلاثي للطالب في الحقل المخصص لذلك.

3- إدخال رقم جلوس الطالب الصادر عن الوزارة.

4- كتابة رقم القيد الخاص بالطالب.

5- بعد الضغط على زر البحث، سيتم عرض نتيجة الشهادة الثانوية للطالب بالتفصيل، ويمكن للطالب الاحتفاظ بنسخة منها للاحتفاظ بها كدليل عند الحاجة.

الشهادة الثانوية في ليبيا

ومن المتوقع أن ينتظر طلاب الشهادة الثانوية في ليبيا لعام 2023 إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا قريباً، حيث تصدرت نتائج هذه الشهادة الثانوية قائمة البحث على محرك جوجل. وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا مؤخراً عن موعد إعلان نتائج هذه الشهادة عبر موقعها الإلكتروني، والذي تم إطلاقه لتسهيل العملية وتفادي التكدس والازدحام. وأكدت الوزارة أن النتائج ستصدر قريباً وستكون متاحة للطلاب عبر الرابط المخصص، والذي يمكن استخدامه باستخدام رقم الجلوس الخاص بكل طالب. وسيتم اعتماد نتائج هذه الشهادة الثانوية في ليبيا لعام 2023.

موقع وزارة التربية والتعليم

أجرت وزارة التربية والتعليم في ليبيا، الاختبارات النهائية للعام الدراسي 2022/2023 لشهادة إتمام التعليم المتوسط في 28 مايو الماضي، وذلك تحت إجراءات أمنية مشددة تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الداخلية الليبية لتأمين 13148 قاعة امتحانية.

وشمل الاختبار 26 ألف و368 ملاحظ و1359 مرشد نفسي لمساعدة الطلاب خلال الامتحانات والآن ينتظر الطلاب النتائج، حيث يمكنهم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم وتسجيل رقم الجلوس ورقم القيد الخاص بهم للاطلاع على نتائجهم.